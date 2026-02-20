Estaba planeada: así fue la última entrevista de Eric Dane

La muerte de Eric Dane llegó acompañada de un hecho bastante inesperado para su audiencia. Un día después de su fallecimiento, Netflix estrenó la última conversación que el actor grabó bajo la condición clara de que sólo podría difundirse cuando él ya no estuviera.

El episodio forma parte de la serie “Famous Last Words”, un proyecto que permite escuchar a figuras culturales después de su partida.

El intérprete, recordado por su papel como el doctor Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy, habló desde un lugar de vulnerabilidad, diez meses después de haber anunciado públicamente que padecía ELA. La producción abrió su primera temporada el año pasado con una entrevista póstuma a Jane Goodall, y ahora suma el testimonio final de Dane.

Un mensaje íntimo dirigido a sus hijas

El momento más conmovedor de la entrevista llegó cuando el actor mira directo a cámara para hablarles a Billie y Georgia, sus hijas: “Estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general nos lo pasamos en grande, ¿verdad?”, dice con una serenidad que atraviesa la pantalla. Luego enumera los recuerdos que guarda de los días en la playa “en Santa Mónica, Hawái, México”, donde veía a sus hijas convertirse en “mis niñas del agua”.

Antes de despedirse, compartió cuatro lecciones que desea que formen parte de ellas. La primera apunta al presente: “Primero, vive ahora. Ahora mismo. En el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo”. Luego habla del amor, no sólo hacia una persona, sino hacia aquello que despierte una pasión genuina: “Encuentra tu pasión, tu alegría. Encuentra tu camino, tu propósito, tu sueño. Y ve a por ello. De verdad, ve a por ello”.

La tercera enseñanza es concisa: “Elige bien a tus amigos”. Y la cuarta, un impulso para seguir adelante, incluso cuando el cuerpo ya no responde: “Lucha con cada gramo de tu ser, y con dignidad. Esta enfermedad está quitándome el cuerpo poco a poco, pero nunca quitará mi espíritu”.

Y cerró su mensaje con una despedida que duele por su claridad: “Billie y Georgia, son mi corazón. son mi todo. Buenas noches. Las quiero. Esas son mis últimas palabras”.

Reacciones desde ‘Grey’s Anatomy’

La partida de Dane generó reacciones inmediatas en la comunidad creativa con la que trabajó durante décadas. Su amigo y coprotagonista, Patrick Dempsey, lo recordó como “el hombre más divertido” y dijo que fue “un placer trabajar con él” durante su intervención en el programa de radio “The Chris Evans Breakfast Show”.

Contó además que estuvo en contacto con él hasta hace pocos días y que algunos amigos cercanos lograron visitarlo cuando ya tenía dificultades para hablar, estaba en cama y la enfermedad avanzaba con rapidez.

Dane había revelado su diagnóstico de ELA en 2025 y, pese a ello, terminó la filmación de la temporada 3 de “Euphoria”, que llegará en abril a HBO.

Dempsey recordó incluso la primera escena que compartieron en “Grey’s Anatomy”: él saliendo del baño con una toalla, “luciendo increíble” y logrando descolocar a cualquiera con su presencia.

Por su parte, la creadora de la serie, Shonda Rhimes, también lo homenajeó en un comunicado. Aseguró que Dane fue un miembro querido de las familias Shondaland y “Grey’s Anatomy”, y que su interpretación de Mark Sloan dejó una marca profunda en el público global.

El episodio de “Famous Last Words” ya está disponible en Netflix y se convierte, de inmediato, en la despedida más íntima que el actor dejó a su familia y a los seguidores que lo acompañaron durante su carrera.

