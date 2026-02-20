El equipo de ‘Grey’s Anatomy’ lamenta la muerte de Eric Dane

La muerte del actor Eric Dane se confirmó este 19 de febrero. La noticia ha generado reacción de varios de sus compañeros de trabajo, incluyendo al equipo de ‘Grey’s Anatomy’, serie en la que interpretó al doctor Mark Sloane en 145 episodios.

ABC y 20th Television compartieron un comunicado que dice: “Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Eric Dane. Su extraordinario talento y su inolvidable presencia en ‘Grey’s Anatomy’ dejaron una huella imborrable en el público mundial, y su valentía y gracia durante su lucha contra la ELA inspiraron a muchos. Acompañamos en el corazón a su familia, amigos y colegas, así como a los numerosos fans cuyas vidas se vieron conmovidas por su trabajo”.

Por otro lado, la actriz Kim Raver compartió una publicación en Instagram en la que recuerda a Dane y sus días compartiendo en el rodaje de la serie. Raver sigue siendo parte del proyecto interpretando a la doctora Teddy Altman.

“Eric era una luz. Se le veía brillar con naturalidad tanto en el set de ‘Grey’s Anatomy’ como cuando estaba con Rebecca y las niñas. Durante el rodaje, tenía un brillo especial en los ojos y, con una mirada traviesa, contaba con una sincronización cómica perfecta, ¡una línea de diálogo que te dejaba boquiabierto! Te extrañaremos”, escribió en la publicación.

Dane murió menos de un año después de que se informara que había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En el comunicado compartido por el representante del actor, se explica que “pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa (la actriz Rebecca Gayheart) y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su mundo”.

Además de su personaje en ‘Grey’s Anatomy’, Dane también será siempre recordado por su papel en la serie de HBO ‘Euphoria’ y también interpretó al mutante Jamie Madrox en ‘X-Men: The Last Stand’.

