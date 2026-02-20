Horario de verano 2026: Cuándo es el cambio de hora en EE.UU.

Cada primavera, millones de personas en Estados Unidos adelantan sus relojes una hora para dar inicio al horario de verano, una medida que busca aprovechar más la luz natural durante las tardes.

En 2026, el cambio volverá a generar preguntas entre trabajadores, padres de familia y empleadores, especialmente en estados como New York, donde la rutina urbana depende de horarios estrictos y desplazamientos largos.

El ajuste se realiza tradicionalmente el segundo domingo de marzo a las 2:00 a.m., por lo que en este 2026, en EE.UU., habrá que adelantar el reloj una hora el próximo domingo 8 de marzo. Esto significa que, aunque amanece un poco más tarde, anochece más tarde también, extendiendo la claridad vespertina. El horario de verano se mantiene hasta el primer domingo de noviembre, cuando los relojes se atrasan nuevamente.

¿Por qué existe el horario de verano?

La implementación del horario de verano en el país se remonta a la I Guerra Mundial, cuando se promovió como una forma de ahorrar energía. Actualmente, la regulación federal está bajo la supervisión del Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés), que argumenta que la medida contribuye a la eficiencia energética y a la reducción de accidentes de tránsito en horas con mayor visibilidad.

Sin embargo, el debate continúa. En los últimos años, legisladores federales y estatales han propuesto eliminar el cambio de hora o hacer permanente el horario de verano. Aunque algunas iniciativas han avanzado en el Congreso, todavía no existe una ley federal que modifique el sistema actual, por lo que el ajuste sigue vigente en la mayor parte del país.

Impacto en la salud: lo que dicen los expertos

Más allá de la discusión política, el cambio de hora tiene efectos directos en el cuerpo humano. Diversos estudios han encontrado que perder una hora de sueño puede alterar el ritmo circadiano, afectar el estado de ánimo y reducir la concentración durante varios días.

La National Sleep Foundation (NSF) advierte que, incluso, un desajuste de 60 minutos puede provocar fatiga, irritabilidad y menor rendimiento laboral. También se ha observado un ligero aumento en accidentes automovilísticos y eventos cardiovasculares en la semana posterior al cambio.

En Nueva York, donde millones de personas dependen del transporte público o conducen largas distancias para llegar a sus trabajos, este impacto puede sentirse con mayor intensidad. Expertos en salud recomiendan ajustar gradualmente la hora de dormir unos días antes del cambio y mantener una rutina constante para minimizar el efecto.

Pese a algunos intentos de eliminar el cambio de horario, en 2026 sigue vigente y por lo tanto, habrá que adaptarse el horario de verano. (Foto: Shutterstock)

Efectos en la economía y la productividad

El horario de verano también influye en la economía local. Comercios, restaurantes y espacios recreativos suelen beneficiarse de más horas de luz por la tarde, lo que incentiva el consumo y las actividades al aire libre. En ciudades como Nueva York, parques, terrazas y zonas comerciales experimentan mayor afluencia durante la primavera y el verano.

No obstante, algunos sectores cuestionan si el ahorro energético sigue siendo significativo en una era dominada por dispositivos electrónicos y climatización constante. Estudios recientes sugieren que la reducción en consumo eléctrico es marginal en comparación con décadas anteriores.

En el ámbito laboral, la primera semana tras el cambio suele asociarse con menor productividad. Empresas y oficinas pueden notar retrasos, mayor cansancio entre empleados y ajustes en la puntualidad. Por ello, algunas compañías han comenzado a promover horarios flexibles durante esos días para facilitar la adaptación.

¿Qué pasa con las escuelas y las familias?

Para las familias con niños en edad escolar, el cambio puede representar un reto adicional. Los estudiantes deben despertarse cuando aún está oscuro, lo que puede afectar su concentración en clase. Padres y cuidadores enfrentan también ajustes en rutinas de desayuno, transporte y actividades extracurriculares.

Especialistas recomiendan reducir el uso de pantallas antes de dormir, fomentar actividades relajantes por la noche y asegurar una adecuada exposición a la luz natural por la mañana para ayudar al organismo a adaptarse más rápido.

Estados que no cambian la hora

Aunque la mayoría del país aplica el horario de verano, hay excepciones. Hawaii y la mayor parte de Arizona no realizan el ajuste. Estos estados mantienen un horario constante durante todo el año debido a su ubicación geográfica y patrones de luz solar.

En contraste, Nueva York continúa aplicando el cambio, alineado con la normativa federal y con otros estados de la costa este. Esto es clave para mantener sincronización comercial y financiera, especialmente considerando la importancia de Wall Street y los mercados internacionales.

Consejos prácticos para prepararse

Ante la llegada del horario de verano, los expertos sugieren:

* Adelantar la hora de dormir entre 15 y 20 minutos cada noche durante la semana previa.

* Evitar cafeína y comidas pesadas antes de acostarse.

* Exponerse a luz natural por la mañana para regular el reloj biológico.

* Mantener horarios consistentes incluso durante el fin de semana.

Además, es recomendable revisar dispositivos electrónicos, electrodomésticos y sistemas automáticos que no actualicen la hora de manera automática.

Un debate que continúa

El futuro del cambio de hora en EE.UU. sigue siendo incierto. Mientras algunos estados impulsan legislación para adoptar el horario de verano permanente, otros prefieren mantener el sistema actual o eliminar los ajustes por completo. Cualquier modificación, sin embargo, requiere aprobación federal.

Por ahora, los residentes de Nueva York y del resto del país deberán seguir adelantando sus relojes cada marzo. Más allá de la controversia, el horario de verano forma parte de la rutina anual y tiene implicaciones reales en la salud, la economía y la vida cotidiana.

Prepararse con anticipación y comprender sus efectos puede marcar la diferencia entre una transición difícil y una adaptación más llevadera. Con planificación y pequeños cambios en la rutina, el impacto del ajuste horario puede minimizarse, permitiendo aprovechar al máximo las tardes más luminosas que trae la temporada primaveral.

