Mike Johnson rechaza homenaje en el Capitolio para Jesse Jackson

El republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes negó la solicitud de que el reverendo Jesse Jackson, quien murió a los 84 años el pasado 17 de febrero sea velado con honores en el Capitolio.

La propuesta había sido presentada por la familia del líder de los derechos civiles y por legisladores demócratas, pero el gabinete de Johnson argumentó que el espacio se reserva normalmente a expresidentes, militares y funcionarios selectos.

No existe una regla estricta sobre quién puede recibir funerales con honores en el Capitolio, y la decisión generalmente se toma de manera consensuada entre el Congreso y el Senado.

La Rotonda del Capitolio, símbolo de los honores nacionales

Los funerales con honores se celebran en la Rotonda del Capitolio, un gran salón circular bajo la cúpula principal, considerado el “corazón físico y simbólico” del Capitolio de Estados Unidos.

El Caucus Negro del Congreso continúa trabajando para organizar algún tipo de homenaje en el complejo del Capitolio para Jackson, quien fue colaborador de Martin Luther King Jr., candidato presidencial demócrata en 1984 y 1988, pionero en la política afroamericana a nivel nacional y mediador en conflictos internacionales.

Homenajes recientes

En septiembre, los republicanos organizaron una vigilia en el Salón Nacional de las Estatuas para Charlie Kirk, activista conservador asesinado en Utah.

El expresidente Jimmy Carter fue la última persona velada en la Rotonda, en enero de 2025.

