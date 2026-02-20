Universidad Lewis suspende clases presenciales tras instalación de oficinas de ICE en Oak Brook

La Universidad Lewis anunció que sus clases presenciales en el campus de Oak Brook permanecerán suspendidas hasta el 14 de marzo, luego de enterarse de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están alquilando espacio en el edificio que ocupa la institución.

Clases trasladadas a modalidad en línea

Inicialmente, la universidad había decidido pasar todas las clases y actividades presenciales a internet solo hasta este sábado, pero el jueves extendió la medida hasta mediados del semestre de primavera. Según el comunicado oficial, las clases se impartirán en línea o en ubicaciones alternativas, dependiendo de la disponibilidad.

El rector Christopher Sindt expresó: “Agradecemos profundamente la paciencia, flexibilidad y buena voluntad que han demostrado nuestros estudiantes, profesores y personal. Esta situación ha traído desafíos, pero la resiliencia y la cooperación de nuestra comunidad reflejan nuestro compromiso compartido de apoyarnos mutuamente”.

Contexto nacional: oposición a la expansión de ICE

La decisión de Lewis University coincide con un rechazo creciente a la expansión de las instalaciones de control de inmigración impulsadas por la administración de Donald Trump, incluidos intentos de abrir almacenes para detención a largo plazo y ampliar oficinas de ICE.

Estos esfuerzos han enfrentado resistencia tanto en estados y ciudades gobernadas por demócratas como en algunos bastiones republicanos, ante la creciente oposición pública al enfoque autoritario del gobierno hacia la inmigración.

Ubicación y detalle del alquiler de oficinas

La universidad, ubicada en 1111 W. 22nd Street, Oak Brook, informó que la Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA) está alquilando espacio de oficina dentro del mismo edificio para las oficinas administrativas de ICE.