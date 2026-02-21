Bill Mazeroski, leyenda de Pirates y Salón de la Fama, muere a los 89 años

El miembro del Salón de la Fama Bill Mazeroski, histórico segunda base de los Pittsburgh Pirates y autor del jonrón emblemático de la Serie Mundial de 1960, falleció el viernes a los 89 años, informó la organización.

El presidente de los Pirates, Bob Nutting, lo definió como “único” y “una verdadera leyenda” de la franquicia, subrayando que su nombre siempre estará ligado al campeonato de 1960.

Bill Mazeroski, un “mago defensivo” en Cooperstown

Elegido al Salón de la Fama en 2001 por el Comité de Veteranos, Mazeroski no fue una superestrella ofensiva.

Terminó su carrera con promedio de .260, 138 jonrones y porcentaje de embasado de .299 en 17 temporadas. Nunca bateó .300 ni lideró grandes categorías ofensivas.

Sin embargo, su legado se construyó con el guante. Ganó ocho Guantes de Oro, fue convocado a 10 Juegos de Estrellas y estableció récord de Grandes Ligas para intermedistas con 1.706 dobles matanzas.

Lideró nueve veces la Liga Nacional en asistencias para su posición y fue descrito en su placa de Cooperstown como un “defensive wizard” (mago defensivo), reconocido por su ética de trabajo y consistencia.

“Creo que la defensa pertenece al Salón de la Fama”, dijo durante su discurso de inducción, reivindicando el valor del juego sin reflectores.

El jonrón que cambió la historia

Pero su inmortalidad llegó con el bate. El 13 de octubre de 1960, en el Juego 7 de la Serie Mundial ante los New York Yankees, Mazeroski conectó un jonrón solitario en la novena entrada ante Ralph Terry para darle a Pittsburgh una victoria 10-9 en el viejo Forbes Field.

Fue la primera vez que una Serie Mundial terminó con un cuadrangular decisivo. Aquel equipo de los Pirates, que incluía a un joven Roberto Clemente, derrotó a unos Yankees poderosos liderados por Mickey Mantle y Roger Maris, pese a ser ampliamente superado en carreras totales durante la serie.

La ciudad de Pittsburgh lo convirtió en mito: su número 9 fue retirado en 1987 y en 2010 se inauguró una estatua en su honor, celebrando el 50 aniversario de aquella hazaña.

