Presidente de FIFA en el centro de la polémica tras usar gorra estilo MAGA en reunión con Trump

El presidente de la FIFA Gianni Infantino participó este jueves en Washington, D.C., en la primera reunión de la llamada Junta de Paz convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump, donde algunos participantes recibieron gorras rojas con la inscripción “U.S.A.” y el número “45-47”, en alusión a los dos mandatos de Trump.

En ese sentido, Infantino se colocó brevemente el accesorio, gesto que alimentó las críticas sobre su neutralidad política, especialmente porque el Código de Ética de la FIFA establece que quienes están sujetos a esa normativa deben mantenerse al margen de posiciones partidistas.

El encuentro reunió a delegados de más de 45 países, aunque varios aliados clave de Estados Unidos, como Reino Unido, Alemania y Francia, declinaron la invitación. Sin embargo, la presencia de Infantino volvió a poner el foco en su cercanía con Trump, con quien ha coincidido en diversas actividades oficiales en el último año.

El propio Infantino ha defendido en varias ocasiones que Trump merece el Premio Nobel de la Paz e incluso le otorgó el primer Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo del Mundial en diciembre. En la reunión del jueves, el presidente estadounidense volvió a agradecer el gesto: “Quiero dar las gracias a Gianni y a la FIFA por todas las cosas maravillosas que hicieron y están haciendo”.

