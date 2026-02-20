Gerrit Cole alcanza 96.9 mph en sesión de bullpen con los Yankees tras cirugía Tommy John

El abridor de los New York Yankees Gerrit Cole dio un gran paso en su proceso de recuperación tras la cirugía Tommy John a la que fue sometido el pasado mes de marzo. El derecho alcanzó las 96,9 mph en su primera sesión enfrentando bateadores, una señal positiva en su camino de regreso a las Grandes Ligas.

De acuerdo al reporte de ESPN, Cole realizó cerca de 20 lanzamientos en una práctica de bateo celebrada el viernes en el complejo de entrenamiento primaveral del club, donde se midió a Trent Grisham, Aaron Judge y al dominicano Jasson Domínguez. El lanzador ya había completado su primera sesión de bullpen la semana anterior.

Los Yankees proyectan que el ganador del Cy Young de la Liga Americana 2023 pueda regresar entre mayo y septiembre, una ventana que coincide con el rango de recuperación de 14 a 18 meses previsto desde el inicio de su rehabilitación.

La última salida oficial del derecho fue el 30 de octubre de 2024, en el Juego 5 de la Serie Mundial. El regreso del veterano abridor será clave para unas aspiraciones de campeonato que en el Bronx siguen intactas, pero que dependen en gran medida de recuperar a su principal referente en la rotación.

