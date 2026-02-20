(Entrevista en video) Jennifer Granholm, exsecretaria del DOE, cuestiona cancelación de fondos federales para placas solares en Puerto Rico

NUEVA YORK – Jennifer Granholm, exsecretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) bajo la Administración Biden, cuestionó la decisión de Gobierno de Donald Trump de cancelar cientos de millones en fondos federales para la instalación de paneles solares con almacenamiento de baterías en hogares de familias de bajos recursos en Puerto Rico, así como en centros de salud comunitarios y viviendas unifamiliares.

En una entrevista exclusiva con El Diario, Granholm afirmó que el dinero aprobado en el Congreso de Estados Unidos para el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF) también fue pensado como un salvavidas para residentes pobres y vulnerables, varios de estos adultos mayores con condiciones que los hacen dependientes de equipos médicos que requieren electricidad.

“No queremos tener a personas muriendo por no tener acceso a la electricidad. De eso es que se trataba esto. Yo creo que inicialmente la solicitud era de miles de millones de dólares, más de lo que se terminó asignando. No obstante, tenían $1,000 millones de dólares y eso nos permitió a nosotros lanzar estos programas. Yo estoy tan orgullosa de cómo hicimos esto, pero estoy profundamente frustrada por cómo se está desenmarañando…”, declaró la entrevistada a este medio.

La también exgobernadora de Michigan argumentó que hay suficiente dinero federal asignado (unos $10,000 millones) para la red eléctrica y para generación en el archipiélago, por lo que no era necesario redirigir las partidas del PR-ERF a esos fines.

Contrario al discurso del presidente y su equipo, Granholm rechazó que la Administración a la que pertenecía haya utilizado a Puerto Rico como emblema para adelantar intereses políticos a través del impulso de proyectos de energía renovable.

“Esas eran las metas de Puerto Rico llegar al 100% de energía limpia (para el 2050) y la meta de los paneles solares por la independencia energética de la gente vino de los puertorriqueños. Eso era crítico”, recalcó la exsecretaria en referencia a leyes como la de Política Pública Energética de Puerto Rico o Ley 17 de 2019.

Durante los pasados meses, la Administración Trump canceló buena parte del financiamiento para programas como “Acceso Solar” y “Comunidades Resilientes”, bajo el referido Fondo, que fue aprobado a través de la Ley de Asignaciones Consolidadas para el Año Fiscal 2023.

$491 millones del Fondo fueron dirigidos a Acceso Solar; $365 millones al Programa de Comunidades Resilientes; y $48 millones a Instalaciones Patrocinadas por la Comunidad.

Para enero de 2025, el DOE había publicado convocatorias de financiación competitivas, seleccionó a los beneficiarios, firmó los acuerdos de subvención para Acceso Solar y el de Instalaciones Patrocinadas por la Comunidad, y otorgó subvenciones condicionales para el de Comunidades Resilientes, según un análisis de exempleados del DOE en Substack.

En abril del mismo año, se ordenó a los “Embajadores Solares” de Acceso Solar a que detuvieran la recepción de solicitudes antes de que el programa alcanzara su objetivo de 30,000 hogares.

Al mes siguiente, el DOE canceló todas las subvenciones condicionales otorgadas para el Programa de Comunidades Resilientes.

El pasado 9 de enero, la agencia federal notificó sobre la cancelación de los acuerdos de cooperación y financiamiento para instalaciones bajo Acceso Solar.

Cabe señalar que la legislación que creó el Fondo fue respaldada en el Congreso, no solo por demócratas también por republicanos, incluyendo la entonces comisionada residente de Puerto Rico en Washington D.C. y actual gobernadora, Jenniffer González Colón.

En ese sentido, Granholm no descartó que las entidades impactadas lleven sus reclamos ante los tribunales en vista de que la instalación de miles de estos sistemas ya había iniciado o estaba en proceso de ejecución.

A continuación la primera parte de la entrevista exclusiva de El Diario a la exsecretaria del DOE, Jennifer Granholm:

El Diario (ED): “Granholm, explíquele a los que están viendo esta entrevista por qué en una isla como Puerto Rico expuesta a constantes huracanes y a otros desastres naturales es importante que los residentes tengan acceso a energía solar”

Jennifer Granholm (JG): Primero que todo, la meta de la isla, bajo la ley, era alcanzar un 100% de energías renovables para el 2050, y, como sabes, LUMA (Energy), que opera la red eléctrica, no ha sido exitosa en reparar la red, y el dinero de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) que está disponible es para la red. Así que cuando el congresista (demócrata hoy fenecido) Raúl Grijalva, del que estamos muy agradecidos, fue al Congreso y logró $1,000 millones para paneles solares en techos y realmente dirigidos a los más vulnerables, la dio a la gente la sensación de que, ‘wow, tal vez cuando la luz se vaya, mi dispositivo médico no se va a apagar’, ‘yo voy a seguir pudiendo tener acceso a importantes medios para comunicarme’. Era muy revolucionario poder enfocarnos en la gente vulnerable y permitirles a ellos tener la seguridad de que la energía no se iría, así que, honestamente, mucho de esto era sobre resiliencia y asegurarnos que la gente tuviera acceso a la energía, más allá del cambio climático. Era sobre asegurarnos que la gente estuviera segura…y el desmantelamiento de esto, para empezar, yo no sé si van a haber demandas porque la ley era clara”

ED: “Organizaciones dijeron estar abiertas a eso, ¿pero usted tiene alguna nueva información sobre el particular?”

JG: “Yo no tengo nueva información, pero te puedo decir que la ley es clara sobre para qué era este dinero. Estaba destinado para ser complementario a la red. Obviamente, la red tiene que ser reparada; nosotros sabemos eso. Hay $10,000 millones para poder hacer eso, pero este dinero no era para ser desviado para la red. Esto era para la gente, y nosotros teníamos, para el momento que fue cancelado, 7,000 hogares que habían recibido los paneles solares y las baterías y habían 12,000 más, ya sea que se habían empezado a instalar los sistemas o estaban registrados y aprobados, y todos ellos fueron cancelados. La meta era llegar a los 30,000 hogares (bajo Acceso Solar) cubiertos. Eso no era todo el mundo, pero era lo que se podía cubrir con los $1,000 millones, y es muy decepcionante”

ED: “Cuando el Congreso aprobó la Ley de Asignaciones Consolidades para el Año Fiscal 2023 para asignar los $1,000 millones a Puerto Rico a través del Fondo, ¿cuál era la principal preocupación de los legisladores en términos de la crisis energética en la isla?”

JG: “Esto fue luego del huracán Fiona, y, por supuesto, después de María. Todo el mundo sabe que LUMA tomó mucho tiempo y era un asunto de vida o muerte en el que ellos no tenían acceso a electricidad, y ellos dependían de ventiladores o tenían medicamentos que necesitaban ser refrigerados, etc., así que la noción era, mientras se trabaja en la red, se atiende a las personas más vulnerables, para que no tengamos (los efectos) de otro (huracán) María. No queremos tener a personas muriendo por no tener acceso a la electricidad. De eso es que se trataba esto. Yo creo que inicialmente la solicitud era de miles de millones de dólares, más de lo que se terminó asignando. No obstante, tenían $1,000 millones y eso nos permitió a nosotros lanzar estos programas. Yo estoy tan orgullosa de cómo hicimos esto, pero estoy profundamente frustrada por cómo se está desenmarañando…Como nosotros hicimos esto fue que tuvimos 10 alcaldías (townhalls) a lo largo de la isla y tuvimos la retroalimentación comunitaria sobre cómo querían que este programa fuera orquestado…Y así es como nosotros describíamos vulnerables: eran personas con condiciones médicas que necesitaban acceso a la electricidad, esos adultos mayores y frágiles, y los que eran súper pobres, y especialmente, esos en las comunidades de última milla, en las montañas, etc., así fue que definimos el programa. Entonces enlistamos Embajadores Solares que eran líderes comunitarios para registrar a las personas en sus comunidades porque ellos mejor quiénes son más frágiles. Fue diseñado para que realmente fuera una estrategia de abajo hacia arriba e implementado por Puerto Rico a través de Puerto Rico”

ED: “Lo que usted está diciendo es que la participación de la comunidad fue muy importante en el proceso también”

JG: “100%. No hubiese sido efectivo sin el profundo involucramiento de la comunidad que nosotros emprendimos. Nosotros además trajimos a los laboratorios nacionales para hacer el estudio PR100, que significa llegar al 100% de energía limpia (en Puerto Rico) para el 2050; todo un estudio sobre cómo se puede hacer, cuáles son los mejores lugares de las comunidades de última milla, que son los primeros en perder la electricidad y los últimos en recibirla después de un huracán, etc. Así que nosotros hicimos un mapa completo de eso usando los laboratorios (del DOE), y, de nuevo, con información de la gente”

ED: “Otro asunto que yo creo que es importante en esta conversación es que en el momento en que el Congreso (aprobó el dinero para el Fondo), Jenniffer González, que era la comisionada residente de Puerto Rico en Washington D.C. y ahora es la gobernadora, apoyó ese dinero para Puerto Rico, la legislación, pero luego de que la Administración Trump canceló el financiamiento, su argumento, básicamente, es que no hay mucho más que hacer referente a este asunto (de los programas para placas solares). ¿Qué usted piensa del cambio de postura o de posición de González sobre el tema?”

JG: “Ella apoyó y abogó por esto, así que yo creo que ella ha sentido presión por parte de la Administración Trump, así como muchos otros por acatar los deseos de la Administración Trump. Es muy desafortunado”

ED: “¿Puede hablarnos de los efectos específicos de la cancelación en las personas que se supone fueran beneficiarias de estos sistemas?, ¿podría brindarnos ejemplos específicos de cómo han tenido que lidiar con los cambios?”

JG: “Yo visité muchos hogares cuando yo estuve allí (en Puerto Rico) para poder contar la historia y usar a la gente que estaba siendo impactada…Yo recuerdo un hogar que nosotros visitamos que el hijo tenía parálisis y estaba conectado a un ventilador, y era una familia muy pobre. Ellos no tenían nada, pero iban a conseguir esto que les permitía estar seguros. La madre estaba llorando y tan agradecida de que al menos tener esto le aseguraba que su hijo no iba a morir cuando hubiese otro apagón. Ella es una historia en miles…Pero, eso para mí fue una visita tan impactante, porque realmente demostró el impacto de tratar de salvar vidas a través de paneles e independencia solar, y el hecho de que la gente tuviera que pagar como $10 al mes por el sistema…Y la otra cosa que es realmente importante sobre esto es que Puerto Rico empezó lo que se conoce cómo planta de energía virtual (VPP) en la que los paneles y las baterías se pueden asociar en conjunto para crear resiliencia en el sistema. Así que, mientras más hogares con baterías tienes en el sistema, mayor la resiliencia, y la gente puede ser compensada por dar energía de vuelta a la red en momentos en que la red está caída, y ese programa se perdería. Es otra manera de hacer la red resiliente. Es una estrategia (la de la Administración Trump) de echar para atrás”

ED: “¿Hay alguna manera en la que estas organizaciones que fueron seleccionadas para liderar los procesos relacionados con la instalación de los sistemas puedan completarlos?, ¿tienen o no el dinero, los recursos para hacerlo?”

JG: “No, nadie tiene el dinero, por eso los $1,000 millones eran tan importantes. Como dije, había 12,000 personas inscritas por los Embajadores Solares, algunas en los que las instalaciones en sus hogares habían iniciado…Ellos son gente pobre…. Otros individuos que tienen más dinero podrían continuar y deberían, pero para la gente pobre esto era un salvamento. Es por eso que es tan difícil escuchar lo que está pasando”

ED: “Puerto Rico tiene una de las tarifas más altas de electricidad en la nación, ¿cómo programas como estos ayudan a bajar los costos?”

JG: “La ‘gasolina’ viene del sol y es gratis, el equipo es instalado y lo único que ellos tienen que pagar es por la conexión a la red que era una tarifa de $10. Obviamente, hay subsidios para gente que es muy, muy pobre, pero de todas formas es una factura de electricidad mucho más alta que la gente recibe en comparación con la que reciben bajo Acceso Solar. Teníamos otro componente que se llama el Programa Comunidades Resilientes, y ese también fue cancelado, y ese les hubiera dado a viviendas multifamiliares, así como a centros médicos e instalaciones médicas comunitarias, la habilidad de tener paneles solares en techos y almacenamiento con baterías en caso de una emergencia”

La meta de Puerto Rico era llegar al 100% de energía limpia para el 2050

ED: “Voy a pasar a los argumentos de la Administración Trump para la cancelación, porque quiero su análisis. En una reunión de gabinete hace, aproximadamente, un año, unos 10 meses, el secretario actual del Departamento de Energía, Chris Wright, dijo que la Administración Biden estaba usando a Puerto Rico como ‘poster child’ (causa, emblema, símbolo); en otras palabras, él argumentó que la posición de la Administración era una política y no una enfocada en el bienestar de los puertorriqueños. También dijo que, bajo la Administración, había millones de dólares disponibles que no fueron gastados. Me imagino que se refería a los fondos para la red eléctrica. ¿Cuál es su respuesta a estos argumentos?”

JG: “Primero que todo, esas eran las metas de Puerto Rico, llegar al 100% de energía limpia (para el 2050), y la meta de los paneles solares por la independencia energética de la gente vino de los puertorriqueños. Eso era crítico. Nosotros diseñamos esto. Fuimos con Alexandria Ocasio Cortez (representante demócrata de Nueva York) a la isla para realmente reforzar que esto es por y para los puertorriqueños. Así que sugerir que esto era un ‘poster child’ para la Administración Biden, etc., Puerto Rico quería ser el ‘poster child’ para energía solar. Está (establecido) en la ley. Los puertorriqueños querían esto. Nosotros queríamos ayudar a facilitar esto. El hecho del dinero no invertid, hay $10,000 millones sin invertir de FEMA….Pero, esto es bien importante, hay dos programas muy diferentes. El dinero de FEMA es para la red, los postes, la transmisión, la generación. El dinero para paneles solares en techos se supone que fuera complementario y para ayudar realmente a los más vulnerables”

ED: “Le voy a leer un email del DOE con relación a la redirección de los fondos bajo los programas de energía renovable a la red eléctrica para que me reaccione. El mensaje (sobre los $350 millones cancelados bajo Acceso Solar) lee como sigue: ‘la Administración anterior buscó un futuro 100% renovable, lo que condujo a políticas de implementación de generación intermitente que han elevado los costos energéticos para las familias y empresas puertorriqueñas, han amenazado la confiabilidad de su sistema energético y han socavado la seguridad nacional. La red eléctrica de Puerto Rico no puede permitirse el lujo de funcionar con más energía solar distribuida. El rápido y generalizado despliegue de energía solar en tejados ha generado fluctuaciones en la red eléctrica de Puerto Rico, lo que ha provocado una inestabilidad y fragilidad inaceptables’. ¿Qué tiene que decir a eso?”

JG: “El DOE ha estado promoviendo esta noción de que las energías renovables hacen más cara la red cuando simplemente no es verdad. Todos los estudios muestran que, mientras más energías renovables tú tengas, más bajan los costos, porque la ‘gasolina’ es gratis. Obviamente, esta es una Administración que está muy enfocada en los combustibles fósiles; ellos quieren que la isla tenga más generación de gas, generación de carbón. Según mi entendimiento, viendo la ley y estando allá varias veces, eso no es lo que los puertorriqueños han decidido. Ellos quieren tener un futuro energético limpio, y ese futuro es menos caro, no más caro. Ciertamente, estos programas de paneles solares fueron diseñados para bajar los costos para gente vulnerable”

La generación eléctrica y el gas natural en Puerto Rico

ED: “No es falso que hay un problema de generación o déficit de generación en Puerto Rico. Pero, mi pregunta en ese sentido sería, ¿hasta qué punto es necesario el gas natural para atender este problema?, y le pregunto esto, porque el gobierno local insiste, por ejemplo, en que durante el pasado verano en Puerto Rico no hubo apagones masivos precisamente porque aumentaron la generación. ¿Usted está de acuerdo con esa noción?, cuál es su posición en estos momentos sobre el uso de gas natural en Puerto Rico?”

JG: “Yo diría esto: el gas natural puede ser un puente, pero el estudio PR 100 demuestra que Puerto Rico puede hacer esto un100% con solar, y tal vez un poco de energía eólica. Hay definitivamente una manera de hacer a Puerto Rico 100% renovable. Sin embargo, yo entiendo la comodidad de saber que el gas natural está ahí en tiempos de crisis. Yo diría que la cantidad y la duración de las interrupciones en el servicio eléctrico en el último año, la duración ha incremento en 16%, la cantidad de los apagones ha aumentado un 3%, así que no estoy segura de que ese argumento realmente aplique. Muchos de los cortes tienen que ver con la pobre transmisión y la distribución a cables debido a, por supuesto, vegetación creciendo encima de los cables…Uno ve la cantidad ridícula de cables en los postes viejos que son de los 50. La generación en Puerto Rico, ahora mismo, las plantas han sobrepasado por mucho lo que son los estándares de la industria para el tiempo que deben estar en funcionamiento. Nosotros necesitamos añadir más generación, pero debe ser generación limpia para alcanzar las metas de Puerto Rico. Puede ser un 100% de energía renovable y los estudios lo demuestran”

ED: “Mucha gente argumenta que, para tener un sistema de energía renovable eficiente es necesario tener una red estable. Pero, ¿dónde está el punto medio en esta discusión o el balance (entre ambas partes)?”

JG: “Es importante tener una red. Puedes hacerlo sin una red, pero es importante tener una red solo por certeza de que todo el mundo está conectado y especialmente para lugares como negocios que, probablemente, no puedan tener muchos paneles para poder operar sus operaciones privadas, así que necesitas la red para mover la electricidad en toda la isla. Pero puedes tener la red y los paneles solares. Pueden trabajar en conjunto y eso fue lo que planeamos para Puerto Rico. Así que no es solo una o la otra; son realmente las dos”

ED: “Usted ha mencionado en varias ocasiones el estudio PR 100, ¿cuán lejos está Puerto Rico ahora de la meta del 100% de energía renovable como resultado de las políticas de la Administración Trump que apoya el gobierno local?”

JG: “Están lejos de eso ahora. La meta es llegar al 100% en el 2050. Tenemos 24 años para llegar a hacer eso. Pero esto es devolver esa meta a años atrás, desafortunadamente. No significa que no se pueda deshacer o que no podamos partir de donde nos quedamos en el 2030, pero mientras tanto tienes 4 años de gente vulnerable ante potenciales huracanes…”

ED: “¿Qué usted pensó cuando se enteró de que removieron de la página web del DOE la información sobre el estudio PR100?”

JG: “Es confuso para mí. Yo no entiendo porque bajarían la información de los laboratorios que están bajo el Departamento de Energía que empeñan par de años trabajando en esto y tienen muchas reuniones comunitarias sobre eso también. Removerlo es simplemente ilógico, es ilógico. Yo sé que ellos están sacando todas las referencias al cambio climático; ellos están removiendo las cosas que tenían que ver con energía renovable, ESG (Environmental, Social, and Governance) y todo esto, pero es confuso para un partido político que, cuando estuvimos en la Administración, nosotros realmente estuvimos presionando por todas las formas de energía que incluía renovables y combustibles fósiles, y ahora nada de eso está”

Pendientes a El Diario y a la cobertura sobre Puerto Rico para la segunda parte de la entrevista a la exsecretaria del DOE, Jennifer Granholm.

