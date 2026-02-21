Hasta 1.4 millones de neoyorquinos cambian sus compras online por miedo a estafas románticas con IA

Las estafas románticas impulsadas por inteligencia artificial no solo están costando miles de millones de dólares en Estados Unidos. En Nueva York, podrían estar cambiando el comportamiento financiero de hasta 1.4 millones de personas, que ahora miran con más desconfianza cualquier compra, formulario o transacción digital.

En 2026, el problema está cambiando de escala: la inteligencia artificial permite generar mensajes más creíbles, fotos falsas convincentes e incluso suplantación de voz e imagen, lo que hace que estas estafas sean cada vez más difíciles de detectar.

Y el impacto no se queda en las víctimas directas.

💰 Las pérdidas ya son millonarias

Las cifras muestran la dimensión financiera del problema:

La FTC reportó $1,140 millones en pérdidas por estafas románticas en 2023 , con una pérdida mediana de $2,000 por persona

, con una pérdida mediana de $2,000 por persona En 2024, el FBI informó 17,910 denuncias de estafas románticas a través del IC3, con pérdidas reportadas de más de $672 millones

Las pérdidas no solo afectan a quienes transfirieron dinero. También generan un efecto colateral: más desconfianza en el entorno digital.

📍 ¿Por qué esto importa en Nueva York?

Nueva York es uno de los mercados digitales más conectados del país:

90.8% de los hogares tienen suscripción de internet de banda ancha

94.7% cuentan con computadora

Con una población estimada de 20 millones de personas, Digital Silk estima que alrededor de 1.4 millones de neoyorquinos podrían estar abordando compras e interacciones digitales con mayor cautela debido al aumento en la conciencia sobre estafas impulsadas por IA.

La cifra no representa víctimas directas, sino lo que llaman “efecto arrastre de confianza”: personas que, tras conocer casos o cifras, se vuelven más escépticas en general.

🤖 La IA está ampliando la brecha de confianza

Investigaciones recientes indican que:

66% de adultos creen que la IA hace más difíciles de detectar las estafas en línea

53% expresan preocupación por la suplantación de voz o imagen

Cuando los consumidores creen que es fácil falsificar identidades convincentes, no solo desconfían en apps de citas. También:

Dudan antes de hacer compras online

Abandonan formularios

Cancelan transacciones si algo “se siente raro”

Evitan compartir información personal

En mercados digitales como Nueva York, eso tiene implicaciones económicas reales.

🛒 El impacto financiero va más allá del romance

El aumento del escepticismo afecta:

Comercio electrónico

Suscripciones

Donaciones

Formularios de registro

Campañas promocionales

En un entorno donde la confianza es frágil, incluso pequeños elementos pueden generar abandono:

Dominios inconsistentes

Ofertas demasiado urgentes

Políticas poco claras

Formularios extensos

Los consumidores ya no comparan solo precios. Comparan si una experiencia parece legítima.

⚠️ Qué pueden hacer los consumidores

Más allá del impacto en marcas, el mensaje clave para usuarios es:

Desconfiar de solicitudes urgentes de dinero

No enviar transferencias a personas que no han conocido en persona

Verificar identidades antes de compartir información

Evitar enlaces sospechosos

Reportar incidentes al FTC o FBI

En febrero, cuando aumentan las interacciones emocionales en línea, también aumenta el riesgo.

❓ Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué son exactamente las estafas románticas con IA?

Son fraudes en los que delincuentes usan inteligencia artificial para generar mensajes, fotos, videos o incluso voces falsas que simulan ser una persona real interesada en una relación. El objetivo suele ser obtener dinero, transferencias, tarjetas regalo o datos personales.

¿Cómo saber si estoy hablando con un perfil falso?

Algunas señales de alerta:

La persona evita videollamadas en tiempo real

Insiste en mover la conversación fuera de la app rápidamente

Declara sentimientos intensos en pocos días

Solicita dinero por emergencia, inversión o viaje

Usa excusas repetitivas para no conocerse en persona

Si algo “se siente raro”, probablemente lo sea.

¿Por qué esto afecta también las compras online?

Cuando aumentan los fraudes sofisticados, las personas tienden a desconfiar más en general:

Abandonan carritos de compra

No completan formularios

Dudán antes de ingresar datos de tarjeta

Evitan nuevas marcas

Es lo que algunos analistas llaman “erosión de confianza digital”.

¿Qué debo hacer si fui víctima?

Reportar el incidente en ReportFraud.ftc.gov Presentar denuncia ante el FBI IC3 Contactar inmediatamente a tu banco o emisor de tarjeta. Monitorear tu crédito por actividad sospechosa.

Actuar rápido puede limitar pérdidas.

¿Las estafas con IA solo ocurren en apps de citas?

No. También pueden aparecer en:

Redes sociales

Correos electrónicos

Mensajes de texto

Plataformas de inversión falsas

La IA facilita suplantaciones más convincentes en múltiples canales.

¿Nueva York está particularmente expuesta?

Nueva York es uno de los mercados más digitalizados del país, con alta penetración de internet y comercio electrónico. Eso significa más oportunidades legítimas… pero también mayor exposición a fraudes sofisticados.

🎯 Conclusión

Las estafas románticas impulsadas por inteligencia artificial no solo generan pérdidas millonarias. También están cambiando la manera en que las personas evalúan cualquier interacción digital. En un estado como Nueva York, altamente conectado y digitalizado, ese cambio de comportamiento puede influir en decisiones financieras cotidianas.

La confianza se ha convertido en una variable económica. Y en 2026, protegerla es tan importante como proteger el dinero.

Sigue leyendo:

– Por qué la obsesión de Wall Street con la inteligencia artificial podría afectar tus inversiones

– Cómo diferenciar un video real de uno creado con IA: 5 claves

– La inteligencia artificial acelera la pérdida de empleos de traducción en EE.UU.