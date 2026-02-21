Migrante hispano condenado a 20 años tras estrangular a su casera en Queens por disputa de alquiler

Un migrante irregular que estranguló a su casera en Queens luego de no poder pagar el alquiler fue condenado a más de 20 años de cárcel por el terrible asesinato, manifestaron las autoridades.

Davi Vidal, de 20 años, proveniente de Colombia, todavía era un adolescente en diciembre de 2023 cuando asesinó a Zoraida Leo, de 55 años, con sus propias manos y un cordón de hierro, en medio de una pelea por impago de alquiler.

Ushir Pandit-Durant, juez de la Corte Suprema de Queens, sentenció a Vidal a 22 años y medio de cárcel, seguidos de cinco años de supervisión posterior a la liberación, luego de que se declarara culpable de homicidio en primer grado el mes pasado, explicaron los fiscales.

“Este acusado atacó brutalmente a Zoraida Leo después de una disputa por el alquiler y luego la abandonó cruelmente para que muriera en el piso de su propia casa”, declaró la fiscal de distrito de Queens, Melinnda Katz, en un comunicado.

“Ninguna familia debería sufrir la pérdida de un ser querido de una manera tan cruel. No podemos reparar este daño atroz, pero con esta sentencia hemos contribuido a que se haga justicia para la familia de la Sra. Leo”, añadió.

La hermana de la víctima, Maria Leo, previamente había criticado a Vidal tildándolo de “asesino” y cuestionando cómo se le permitió estar en el país, informó New York Post.

“Es un migrante que cruzó la frontera ilegalmente”, manifestó Leo, ciudadano naturalizado de la República Dominicana.

“¿Cómo es posible que el gobierno federal dejara ir a este delincuente, solo para que matara a una mujer inocente, mi hermana? Vidal es un asesino”, dijo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) emitió una orden de arresto para Vidal después de su detención por el asesinato de Zoraida Leo el 4 de diciembre de 2023.

Los fiscales indicaron que el hijo de la mujer la descubrió sin vida en la entrada del baño de su casa en East Elmhurst al día siguiente, luego de que ella no se presentara a trabajar ni respondiera a las llamadas.

Cuando las autoridades llegaron, Vidal, que vivía en el ático, estaba dentro de la casa, llorando, y tenía arañazos en la cara, señalaron los fiscales.

