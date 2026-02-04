Madre e hija estranguladas en Nueva York: crimen resuelto 32 años después

Larry Atkinson fue sentenciado a 40 años de cárcel más de tres décadas después de los brutales homicidios de una madre y su hija en Harlem (NYC).

Atkinson, de 67 años, había sido hallado culpable en octubre de estrangular a Sarah Roberts (57) y a su hija Sharon (25) en su apartamento en el complejo de vivienda públicas (NYCHA) “Grant Houses” en West 125th St el 20 de febrero de 1994, recordó Daily News.

La jueza de la Corte Suprema de Manhattan, Althea Drysdale, declaró que Atkinson había atacado a dos personas que merecían gran cuidado y empatía, y que esperó décadas -hasta el día de su sentencia- para mostrar remordimiento. “Las dos víctimas de este caso pertenecían a una población especialmente vulnerable”, dijo Drysdale, detallando los problemas pulmonares de Roberts y las necesidades especiales de su hija que, según la jueza, hoy se diagnosticarían como autismo severo que requiere atención las 24 horas.

“Para este tribunal, es evidente que el acusado no ha asumido ninguna responsabilidad por sus actos”, dijo Drysdale más tarde. “Ésta es la primera vez que lo escucho mostrar algo de remordimiento”.

Las mujeres fueron encontradas muertas por la ex novia de Atkinson, una auxiliar de atención domiciliaria, en dos habitaciones del apartamento, ambas con heridas defensivas que indicaban que lucharon desesperadamente contra su agresor. Sharon fue encontrada con el tubo del tanque de oxígeno de su madre y unas mallas enrolladas alrededor del cuello, según se escuchó en el juicio.

El detective Ryan Glas, que tenía sólo 10 años cuando ocurrieron los homicidios, se hizo cargo del caso como su primero en la unidad de crímenes sin resolver del Departamento de Policía de Nueva York.

Las autoridades identificaron a Atkinson como sospechoso apenas en 2022, después de que la Medicatura Forense de la ciudad (OCME) utilizara nueva tecnología, no disponible en la década de 1990, para analizar muestras de ADN de la escena del crimen y crear un perfil del asesino, lo que finalmente arrojó una coincidencia en la base de datos estatal.

“Mantenemos nuestra firme determinación de resolver los homicidios y brindar justicia a las víctimas y sus familias, sin importar cuánto tiempo tome”, declaró en un comunicado de prensa el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. “Gracias a la pericia de nuestros fiscales y al trabajo incansable de nuestros colaboradores en la Oficina del Médico Forense y el Departamento de Policía de Nueva York, finalmente se ha hecho justicia en este terrible crimen”.

Justicia tardía: otros casos recientes

A principios de 2026 José Velásquez, un asesino convicto, fue acusado del estrangulamiento de una mujer en un hotel de Queens (NYC) sucedido en 1998. En diciembre Andrew Dykes fue arrestado cerca de Tampa (Florida) como sospechoso de la muerte en 1997 de Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una playa en Long Island (NY), pero no fueron identificadas hasta 2025.

En noviembre se determinó que Pedro Hernández sería juzgado nuevamente por el caso de Etan Patz, niño que desapareció en Manhattan (NYC) en 1979 y fue declarado muerto en 2001, aunque su cuerpo nunca ha sido hallado.

En el otoño de 2025 el cuerpo de John Paul Fernández fue identificado 10 años después de haber sido reportado desaparecido. Recientemente también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

En octubre una niña hispana desaparecida fue hallada muerta en un contenedor de basura tras años de violencia doméstica en Connecticut, llevando al arresto de su madre, padrastro y tía. En julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011.

En marzo de 2025, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

