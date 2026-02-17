Confirman homicidio de abuela desaparecida en Nueva York

Un cuerpo hallado en una zona boscosa del condado Suffolk de Long Island (NY) ha sido identificado como el de Kathleen Harrison Trent, abuela que estaba desaparecida desde fines de enero.

La abuela de 63 años fue reportada como desaparecida por su hijo el 29 de enero, cuando fue vista por última vez en su casa en Forge Road, Riverhead, recordó ABC News. El cuerpo fue identificado ayer, pero no se ha informado la causa ni momento del deceso.

La búsqueda de la mujer desaparecida se convirtió en una investigación por homicidio después de que la policía encontrara un cadáver mientras recorría el bosque en Connecticut Avenue, al sur de River Road, el miércoles 11 de febrero.

Trent trabajaba como guardia de seguridad en el hipódromo de Riverhead. “No tenía ni una pizca de maldad”, declaró su amiga Kelly Turbush.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 911. Los detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía del condado Suffolk solicitan a cualquier persona que tenga información sobre este caso llamar al 631-852-6392 o a Crime Stoppers al 1-800-220-TIPS.

Casos parecidos

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. El mes pasado tres coacusados ​​fueron sentenciados por la muerte y desmembramiento de Malcolm Craig Brown (53) y su esposa Donna R. Conneely (59), una pareja de Yonkers (NY) cuyos restos fueron hallados en una carretera en Long Island en febrero de 2024.

En diciembre una mujer latina mayor fue hallada muerta afuera del New York Botanical Garden en El Bronx. También ese mes Andrew Dykes fue arrestado cerca de Tampa (Florida) como sospechoso de la muerte en 1997 de Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una playa en Long Island (NY), pero no fueron identificadas hasta 2025.

En noviembre Nicholas McGee fue sentenciado a prisión de por vida por matar y descuartizar a su roommate ex convicto Kawsheen Gelzer y luego guardar los restos en la nevera de un apartamento en Brooklyn (NYC). También ese mes John Paul Fernández fue identificado como la víctima cuyos restos fueron hallados en Nueva Jersey, 10 años después de ser reportado desaparecido.

Recientemente también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

En septiembre un padre, su esposa y su hijo adulto fueron acusados ​en relación con la muerte y el desmembramiento de un hombre que desapareció en Nueva Jersey y cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado. En julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011. También ese mes hallaron muerta a una mujer que se lanzó al Hudson River en Manhattan.

En marzo, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. También ese mes Junior Pérez Díaz fue arrestado y acusado de homicidio y secuestro, un día después de que su ex novia, Pamela Alcántara, residente de El Bronx, fuese hallada dentro de una maleta en las afueras de la ciudad, en Yonkers.

En febrero de 2025 NYPD encontró en una maleta lanzada al East River el cuerpo desmembrado de un hispano de 65 años y su joven roommate luego admitió haberlo matado y cortado en pedazos. En el otoño de 2024 Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En marzo de 2024 un hombre fue desmembrado en su apartamento en El Bronx (NYC) por un amigo de infancia que se había convertido en activista penal tras pasar 25 años preso. Y en abril de ese año Somorie Moses (47), traficante sexual conocido como “Sugar Bear”, fue sentenciado a 10 cadenas “perpetuas” en el Tribunal Federal de Brooklyn (NYC) tras declararse culpable de matar, desmembrar y congelar a su novia Leondra Foster, a quien alquilaba a otros hombres.

A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años.

También en 2024 una mujer fue encontrada muerta con la cabeza baleada dentro de un saco de dormir abandonado en Midtown East, Manhattan (NYC) y luego su roommate fue detenido como sospechoso. Y un hombre fue asesinado y mutilado en su apartamento El Bronx (NYC) y algunos de sus restos fueron hallados en un carrito de compras en Yonkers; luego su roommate fue detenido y acusado.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

