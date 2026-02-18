“Por orden de dios maté a mi padre”: neoyorquino eximido de culpa por demencia

Henry McGowan, hombre de Nueva York que estranguló a su padre en un hotel de cinco estrellas en lrlanda, fue declarado “no culpable” por padecer demencia.

Los 12 jurados aceptaron la declaración de dos psiquiatras, quienes afirmaron que el acusado de 31 años padecía trastorno esquizoafectivo cuando mató a su padre en el lujoso hotel Ballyfin Demesne,, informó The Irish Times.

McGowan declaró al psiquiatra forense Dr. Stephen Monks que el día del homicidio sintió que la víctima no era su verdadero padre. Describió ideas delirantes en las que era un impostor y dijo: “Yo pensé que era como si Dios me hubiera ordenado matar a mi padre, como si él fuera una fuente de maldad”.

El acusado, con domicilio en Brooklyn (NYC), se había declarado inocente por demencia de haber matado a John McGowan (66) en Portlaoise, condado Laois, Irlanda el 12 de noviembre de 2024.

El abogado defensor, Michael Bowman, alegó que se trataba de un caso “particularmente trágico”, ya que el instinto paternal de la víctima lo había llevado a priorizar el bienestar de su hijo por encima del suyo, con consecuencias fatales.

Tras llegar a Irlanda, el exitoso operador de Wall Street fue directamente al hospital Mater y abrazó a su hijo, asumiendo así su custodia, según Grehan. Luego se hospedaron en el hotel Ballyfin, donde sucedió el homicidio. El abogado afirmó que, a menudo, quienes corren mayor peligro son las personas más cercanas a quien desarrolla una enfermedad mental activa.

El jurado, compuesto por seis hombres y seis mujeres, dedicó tan solo una hora y 23 minutos a deliberar el jueves antes de emitir un veredicto unánime de “no culpable” por demencia. Grehan solicitó al tribunal que ingresara al acusado en un centro designado para recibir atención hospitalaria durante un máximo de 14 días. El juez Paul McDermott así lo ordenó y expresó su solidaridad con la familia McGowan.

El acusado era el menor de cinco hijos de una familia neoyorquina de ascendencia irlandesa. El psiquiatra forense consultor, Dr. Stephen Monks, declaró que el joven McGowan le contó que había fumado mucha marihuana durante su adolescencia, pero que dejó de hacerlo a los 20 años.

En el juicio de 3 días también se supo que McGowan estuvo bajo el cuidado de profesionales psiquiátricos tras ser ingresado involuntariamente en un hospital de Nueva York en enero de 2022. Fue allí donde se registró su primer “episodio maníaco”, donde se observaron psicosis, depresión e ideación suicida.

Dos meses después, ingresó involuntariamente en otro hospital psiquiátrico en París durante cuatro semanas tras sufrir delirios paranoicos en un vuelo procedente de Estados Unidos, donde intentó secuestrar a un bebé.

El jurado escuchó que McGowan se abalanzó sobre la familia del bebé bajo la creencia delirante de que su hijo debía ser sacrificado para proteger el avión. Tuvo que ser sujetado por los pasajeros y fue arrestado al aterrizar en París.

Su padre voló a París días después para facilitar su regreso. Tras este incidente al acusado se le diagnosticó trastorno afectivo bipolar. Realizó otro viaje a Europa en octubre de 2024. Antes de estrangular a su padre, el acusado describió haber experimentado comportamientos impulsivos, como comprar un “abrigo rosa llamativo” en Harrods de Londres y alquilar un Lamborghini en París.

En el juicio afirmó haber agarrado a su padre por el pecho y haberlo empujado con fuerza, antes de estrangularlo en el suelo del baño con las manos desnudas. Afirmó que le había dicho a su padre que “siempre lo amaría como si hubiera dado su último aliento”.

En 2023 Henry McGowan recibió elogios por correr el Maratón de la Ciudad de Nueva York como parte de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI). “Si estás luchando, pide ayuda o alguien cerca de ti está luchando con una enfermedad mental, ofrécele ayuda”, le dijo a ABC News en ese momento.

Violencia familiar extrema en Nueva York

En general, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada Paul Caneiro (59) fue declarado culpable de matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey.

El mes pasado Julia Boomer, abuela de 85 años, fue apuñalada mortalmente en su hogar en Bed-Stuy (Brooklyn), y su nieto fue detenido como sospechoso del crimen. También en enero un hombre fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de contratar a un sicario para asesinar a su padre en Nueva Jersey.

Además Vito D’Ambrosio se declaró “no culpable” de haber apuñalado fatalmente a sus padres dentro del negocio familiar en Long Island (NY), luego de confesar que lo había hecho porque “creía que Dios le estaba hablando”. Igualmente ese mes Jordan Barnes, joven de 29 años, fue abatido por la policía tras enfrentarlos con un cuchillo en una casa en Nueva Jersey donde luego fueron hallados muertos su madre y abuelos.

En noviembre, según NYPD, Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx. También ese mes Scot Thompson fue acusado de haber baleado fatalmente a sus hermanos mayores cuando se desató una pelea durante una reunión familiar en una cabaña en un viaje de caza en Nueva York. Previamente Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de asesinar a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC).

En octubre Drea Eugene fue sentenciada tras declararse culpable del homicidio brutal de su madre dentro del apartamento que compartían en Brooklyn (NYC). Igualmente ese mes Javian Adams, joven de 25 años que se encontraba en libertad condicional, presuntamente ejecutó a sus padres en Connecticut tras una discusión. Además Anthony Iacomino (46) fue arrestado y acusado de matar a golpes a su hermano mayor en Long Island (NY), y un adolescente presuntamente decapitó al novio de su madre en un hogar en Staten Island (NYC).

En septiembre Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y a su hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC). Igualmente ese mes Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). Previamente un niño de 12 años fue acusado como sospechoso de haber apuñalado dos veces a su madre con un cuchillo de cocina en su hogar en Long Island (NY). También ese mes Carl Muraco, joven de 25 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien fue acuchillado en su hogar en Queens (NYC).

En julio Lamont “Tip Dog” Thornton, leyenda del baloncesto en Harlem, fue apuñalado dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA); murió tras pasar dos semanas en el hospital y su hijo fue acusado. En junio un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde cuando su padre fue víctima de un homicidio.

En abril Travis Blake fue declarado culpable por la brutal muerte a puñaladas y golpes de su novia, el hijo de ella y una prima que se encontraba de visita desde la isla Jamaica en un hogar en Queens (NYC) en junio de 2022. Según la evidencia, un martillo fue usado en el violento crimen.

También en abril de 2025 un quinceañero mató a su abuela y dejó gravemente herida a su madre al acuchillarlas en una discusión doméstica en Long Island (NY). En marzo un hombre fue acusado de balear fatalmente a su padre John “Jack” Miller, un ex detective y bombero voluntario, durante una discusión en su casa en Long Island (NY). Y una joven hispana alegó “defensa propia” luego de matar a cuchilladas a su padre afuera de su hogar en Brooklyn.

En enero de 2025 una ecuatoriana fue hallada muerta en un basurero en Pensilvania cerca de su hogar en Nueva Jersey y su esposo fue arrestado como sospechoso del crimen. Poco antes de la navidad de 2024 un adolescente de 15 años resultó herido y escapó por la ventana en un ataque en el que su madre murió apuñalada supuestamente a manos de su padre en Brooklyn (NYC).

En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). También ese mes un hombre de 31 años admitió a la policía haber matado a puñaladas a su anciano padre en su hogar en Ridgefield, tranquila localidad de Connecticut que no había tenido un homicidio desde hacía más de dos décadas, en 2003.

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

En enero de 2024 una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades. En 2022 Sonia Loja (36) se suicidó después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury en Connecticut.

En 2022 el hijo de ex juez supremo se lanzó al vacío desnudo tras matar a su madre en un lujoso apartamento del Upper East Side en Manhattan. También ese año una madre lanzó a su bebé desde el 2do piso y luego despertó a su esposo para contarle, en Brooklyn.

