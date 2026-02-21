Trader Joe’s retira millones de libras de arroz frito del mercado por posibe contaminación

Las autoridades federales lanzaron una advertencia importante y más de 3.3 millones de libras de arroz frito con pollo están siendo retiradas del mercado por posible presencia de fragmentos de vidrio. Por eso, recomiendan a los consumidores revisar su congelador cuanto antes para ver si tienen alguno de los productos afectados.

El anuncio fue realizado por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS), organismo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). De acuerdo a las autoridades, la empresa Ajinomoto Foods North America retiró aproximadamente 3,370,530 libras de productos de arroz frito con pollo congelados que no están listos para consumir.

Qué productos están incluidos en el retiro

La medida afecta a dos artículos específicos producidos entre el 8 de septiembre de 2025 y el 17 de noviembre de 2025.

El primero es el arroz frito con pollo de Trader Joe’s, distribuido en tiendas de todo Estados Unidos. Se vende en bolsas plásticas de 20 onzas e incluye arroz salteado, vegetales, pollo sazonado y huevos.

El segundo producto es el Pollo Yakitori con arroz frito al estilo japonés de Ajinomoto, que fue distribuido únicamente en Canadá. Este artículo se comercializa en cajas de 3.37 libras que contienen seis bolsas individuales.

Las fechas de caducidad de los productos retirados van del 9 de septiembre de 2026 al 17 de noviembre de 2026. Además, ambos artículos llevan el número de establecimiento P-18356 dentro del sello de inspección del USDA, dato clave para identificarlos.

Cómo se detectó el problema

De acuerdo con el FSIS, la investigación comenzó después de que la compañía notificara a las autoridades que había recibido cuatro quejas de consumidores que reportaron haber encontrado vidrio en el producto. Hasta la fecha del anuncio, no se han confirmado lesiones relacionadas con el consumo de estos alimentos.

Qué deben hacer los consumidores

Debido a que se trata de productos congelados que pueden permanecer almacenados durante meses, las autoridades advierten que aún podrían encontrarse tanto en congeladores de minoristas como en hogares.

La recomendación es clara: si tienes alguno de los productos afectados, no lo consumas. Debes desecharlo inmediatamente o devolverlo al lugar donde lo compraste. En caso de preocupación por una posible lesión, se aconseja contactar a un profesional de la salud.

El retiro aplica para productos distribuidos en Estados Unidos y Canadá y forma parte de una medida preventiva para proteger a los consumidores.

