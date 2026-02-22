Bill Gates ha encontrado comprador para su casa en Washington

Mientras otras propiedades duran años entrando y saliendo del mercado de bienes raíces. El multimillonario Bill Gates ha encontrado comprador para la casa en Medina, Washington, que puso en venta hace un par de semanas.

La propiedad entró al mercado de bienes raíces con un precio de $4.8 millones de dólares y ahora ‘Realtor.com’ ha informado que fue aceptada la propuesta de un intersado apenas seis días después. Por los momentos la propiedad sigue marcada como en trámite, por lo que no se tiene información sobre cuál sería el precio en el que se cerraría el negocio.

Esta residenica llamó la atención en el mercado no solo por pertenecer al cofundador de Microsoft, sino que además es vecina del gran complejo residencial que el mismo Gates se ha encargado de construir y que se conoce como ‘Xanadu 2.0’.

Por los momentos no se tiene información sobre la identidad del comprador ni cuáles serían sus intenciones con el lugar, el cual fue comprado por Gates en 1995. Se cree que nunca habitó el sitio, pero igualmente fue parte durante tres décadas de su cartera de bienes raíces.

En el listado presentado por Kim Florence se describe el lugar como una “ecantadora casa” de 2,780 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Aunque su construcción data de los años 50, el sitio se mantiene en buen estado gracias a reformas más recientes. Las comodidades y lujos combinan a la perfección con las “impresionantes vistas de 180 grados al lago, la ciudad y la montaña” a las que hace mención el listado.

Sobre su estilo, la agente de bienes raíces también explicaba que “quizás la característica más atractiva de esta propiedad es su doble personalidad: una oda impecablemente conservada a una época pasada, pero llena de potencial para un nuevo capítulo”.

Sigue leyendo:

• Bill Gates asegura que dará la mayor parte de su fortuna de US$200.000 millones a África

• Bill Gates revela la razón por qué regalará casi toda su riqueza

• Bill Gates tiene una tarjeta dorada de McDonald’s y su función tiene una explicación