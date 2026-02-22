EE.UU. emite alerta por violencia en México tras muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

La Embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta de seguridad tras reportes de actos violentos y bloqueos carreteros en varios estados del país luego de la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el aviso, la representación diplomática instó a los ciudadanos estadounidenses a resguardarse en determinadas zonas hasta nuevo aviso debido a operaciones de seguridad en curso y a la actividad delictiva asociada.

La alerta abarca el estado de Jalisco —incluidas Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara—, así como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

Según el comunicado, los hechos incluyen bloqueos de carreteras y situaciones de riesgo vinculadas a operativos de seguridad en distintas regiones. Ante este escenario, la embajada recomendó evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a la evolución de los acontecimientos.

De acuerdo con reporte de autoridades locales y federales recogidas por Reforma, así como usuarios de redes sociales, se han registrado incendio de vehículos y/o ataques a tiendas de conveniencia y farmacias en Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Baja California, Oaxaca, Tamaulipas, Aguascalientes y Guerrero.

Entre las acciones sugeridas, la sede diplomática pidió a los ciudadanos estadounidenses mantenerse alerta a su entorno, evitar áreas cercanas a actividad policial y buscar refugio en lugares seguros. Asimismo, recomendó monitorear los medios locales para obtener actualizaciones y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

El comunicado también aconseja evitar multitudes, mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar mediante teléfono o redes sociales, y llamar al 911 en caso de emergencia.

La embajada no detalló la duración de la alerta, pero señaló que las recomendaciones permanecerán vigentes hasta nuevo aviso mientras continúen las operaciones de seguridad en las zonas afectadas.

El Mencho fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, según confirmaron a EFE fuentes del Gobierno de México.

Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Con información de EFE.

