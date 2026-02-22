Reportan que fue abatido “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Fuerzas federales de México confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un despliegue operativo encabezado por el Ejército Mexicano en el estado de Jalisco.

La intervención de las autoridades se concentró desde tempranas horas en el municipio de Talpa de Allende, zona identificada como un área de alta influencia de Oseguera Cervantes, según reportó el medio mexicano Milenio, que citó a funcionarios de primer nivel.

Noticia en desarrollo