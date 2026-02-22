Nueva York enfrenta una grave escasez de hogares de acogida para niños en riesgo

Nueva York continúa confrontando una severa escasez de hogares de acogida (Foster Care). Hacia finales de 2023, el estado disponía de aproximadamente 10,500 hogares de acogida certificados. Sin embargo, de acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 14,600 menores requerían este tipo de apoyo, es decir, un número considerable carecía de acceso a entornos residenciales estables.

Actualmente, miles de niños en el estado necesitan un hogar temporal seguro, pero el número de familias certificadas no es suficiente para cubrir la demanda. La brecha es particularmente crítica en el caso de adolescentes, grupos de hermanos y menores con necesidades médicas o de salud mental.

Por ello, la organización sin fines de lucro JCCA, anteriormente conocida como la Asociación Judía de Cuidado Infantil, que desde 1822 ha colaborado con los niños más vulnerables de Nueva York para garantizar que su seguridad y bienestar les permitan una vida estable y prometedora, organizó esta semana en El Bronx un evento con el fin de ratificar, ante la ciudad y el país, la imperiosa necesidad de que un mayor número de familias considere la opción de convertirse en hogares de acogida.

La dominicana Sobeira Santos, quien desde hace 14 años se convirtió en una orgullosa “mamá foster” asegura que ella “abrió su casa y su corazón” para cuidar, acompañar y garantizar un mejor futuro a decenas de “ángeles” que por muchos motivos no pueden estar con sus padres.

“Me llena de orgullo que pueda hoy ver a muchas personas, que luego de estar bajo mi abrigo, pudieron salir adelante. A mí me encantan los niños, por los cual no es un trabajo, sino un motivo para seguir viviendo. Yo invito a las familias que se den la oportunidad de hacer algo grande por alguien inocente. Y darle la oportunidad de tener una mejor vida”, dijo la isleña que atesora cientos de historias cruzadas de niños y adolescentes que los pudo ver salir adelante a pesar de condiciones adversas.

Los programas de JCCA de los cuales forma parte Sobeira, incluyen hogares de acogida y residencias, asistencia y rehabilitación educativa, gestión de casos para jóvenes con problemas de salud mental y servicios a familias para prevenir el abuso y el maltrato infantil.

Estos programas ayudan a más de 17,000 niños y familias anualmente.

Actualmente, aunque hay ciertas alarmas por la reducción en el número de hogares certificados, en los años 80 y 90 el sistema estaba mucho más sobrecargado en términos absolutos.

La dominicana Sobeira Santos (a la derecha) es una orgullosa ‘mamá foster’ que esta semana fue reconocida por JCCA por su inmensa entrega al servicio de niños vulnerables. (Foto: Cortesía JCCA)

¿Qué es un hogar de acogida?

Se debe especificar que un hogar de acogida es una residencia en la que una familia brinda cuidado temporal a un menor de edad o adolescente que no puede convivir con sus padres biológicos por motivos de seguridad o bienestar.

Es importante precisar que esta modalidad no constituye una adopción, sino un cuidado provisional mientras la familia biológica recibe la asistencia necesaria o las autoridades competentes determinan la solución más adecuada para el menor.

Los niños pueden necesitar un hogar de acogida cuando han sufrido maltrato o negligencia,

sus padres tienen problemas graves de salud mental, adicciones o están hospitalizados o encarcelados.

Un tribunal determina que el hogar no es seguro y allí empieza el rol de las familias de acogida que deben proteger al niño y darle un lugar estable donde pueda ir a la escuela con normalidad y sentirse seguro.

La meta casi siempre es que el niño pueda regresar con su familia biológica, si las condiciones mejoran.

Un tercio de hispanos

Según informes más recientes de la Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York (ACS), la agencia del gobierno municipal encargada de proteger a los niños, apoyar a las familias y administrar el sistema de cuidado de crianza, en el año fiscal 2025 (que va de julio 2024 a junio 2025), el promedio anual de niños en este sistema de cuidado provisional en la Gran Manzana fue alrededor de 6,414.



De acuerdo con el reporte oficial de ACS todas estas cifras, representan un nivel históricamente bajo comparado con décadas anteriores. Esto contrasta con décadas pasadas cuando la ciudad de Nueva York tenía muchos más niños en este tipo de programas.

Esta población en hogares de acogida es, con mayor frecuencia, jóvenes de color.

“Casi tres cuartas partes de quienes reciben estos servicios se identifican como afroamericanos y casi un tercio como hispanos”, concluye una amplia investigación de la Universidad de Columbia.

