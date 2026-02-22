Política arancelaria de Trump seguirá pese al revés judicial, afirma encargado de comercio

La política arancelaria de Estados Unidos seguirá adelante pese al revés judicial que limitó la capacidad del presidente Donald Trump para imponer gravámenes de forma unilateral, aseguró este domingo el representante comercial Jamieson Greer, quien subrayó que el fallo solo afecta al mecanismo legal, no a la estrategia económica del Gobierno.

En declaraciones televisivas, Greer afirmó que Washington evalúa nuevas vías jurídicas para mantener los aranceles vigentes y garantizar su continuidad.

“Lo que podría cambiar es la herramienta legal para implementarlos, pero la política no ha cambiado”, explicó, insistiendo en que la Administración busca preservar el rumbo comercial actual.

El funcionario también descartó que la decisión de la Corte Suprema altere los compromisos internacionales ya alcanzados. Según precisó, los acuerdos que abarcan más del 40 % del comercio de bienes del país siguen plenamente operativos, incluidos los pactos cerrados con China.

En ese contexto, describió la relación entre Trump y su homólogo Xi Jinping como “muy sólida y estable” y señaló que el mandatario estadounidense mantiene previsto un viaje al país asiático a finales de mes.

La decisión del tribunal

El pronunciamiento de Greer llega después de que el máximo tribunal determinara el viernes que Trump aplicó de forma indebida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles a gran parte del comercio global.

Lejos de frenar la ofensiva comercial, el presidente anunció ese mismo día una nueva ronda de gravámenes globales del 10 %, apoyándose en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una norma nunca antes utilizada por un jefe de Estado para este fin.

Esa disposición permite establecer aranceles temporales por un máximo de 150 días, plazo tras el cual se requiere la aprobación del Congreso para su prórroga. Pese a esa limitación, Trump elevó el sábado el nuevo gravamen hasta el 15 %.

Greer restó impacto al fallo judicial y sostuvo que los acuerdos comerciales vigentes no dependen de la disputa legal. Según dijo, la Administración continuará trabajando con sus socios para aplicar plenamente los pactos ya firmados, mientras define el marco jurídico que respalde la nueva fase de su política arancelaria.

