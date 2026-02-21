La gran pregunta luego de que el Tribunal Supremo declarara ilegales aranceles de Trump: ¿se reembolsará a importadores?

NUEVA YORK – Luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declarara ilegales los aranceles impuestos por la Administración Trump, hay una pregunta que queda en el aire: ¿qué pasará con los aproximadamente $200,000 millones en reembolsos a importadores que ya pagaron tarifas?.

La decisión del máximo foro judicial de este viernes anuló los aranceles que el presidente Donald Trump impuso mediante varias órdenes ejecutivas. En una votación 6 a 3, los jueces determinaron que la decisión de Trump excedió las facultades que se le otorgaron por medio de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. Dicho estatuto le da la autoridad al presidente para regular las importaciones y el comercio internacional en casos de emergencia o ante amenazas “inusuales y extraordinarias” provenientes del extranjero que amenacen la seguridad nacional, la política exterior o la economía de EE.UU.

La decisión emitida ayer por la Corte Suprema le dio la razón a los demandantes sobre los límites de IEEPA.

“Con base en dos palabras separadas por otras 16 en la IEEPA , ‘regular’ e ‘importación’, el presidente afirma tener la facultad independiente de imponer aranceles a las importaciones de cualquier país, de cualquier producto, en cualquier momento y por cualquier período de tiempo”, expuso el juez presidente John Roberts. “Esas palabras no tienen tal peso”, afirmó el juez. Añadió: “La IEEPA no contiene ninguna referencia a aranceles ni derechos”.

Sin embargo, no hay certeza al momento si los importadores o incluso los consumidores podrían recibir dinero de vuelta.

En su opinión disidente, el juez conservador Brett Kavanaugh indicó que el gobierno de EE.UU. podría verse obligado a reembolsar miles de millones de dólares a los importadores que pagaron los aranceles bajo la interpretación que hizo el gobierno de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), aunque algunos de estos ya le hayan pasado los costos a los consumidores o a otros. Kavanaugh planteó que la decisión generaría incertidumbre “dado que los aranceles de la IEEPA han facilitado acuerdos comerciales por billones de dólares, incluso con países como China, el Reino Unidos y Japón, la decisión de la Corte podría generar incertidumbre con respecto a diversos acuerdos comerciales. Ese proceso también podría ser difícil”, según citó un artículo en scotusblog.com.

Un reporte de The FInancial Times destaca que analistas han advertido que los reembolsos arancelarios podrían tardar años en completarse.

Shannon Grein, de Wells Fargo, por ejemplo, afirmó que los reembolsos tendrían que examinarse caso por caso.

“Los reembolsos llegarán gradualmente”, declaró. “Se espera que los pagos se realicen gradualmente a lo largo de meses, o incluso años, y deberían entregarse directamente a los importadores que originalmente pagaron los aranceles”, añadió.

La Administración Trump enfrenta varias demandas por parte de empresas y estados que alegan que los aranceles los han perjudicado. Sin embargo, esos procesos en tribunales inferiores fueron suspendidos en tanto se dilucidaba el pleito en el Supremo.

De acuerdo con una evaluación de Cato Institute, se han presentado más de 700 demandas en tribunales estadounidenses cuestionando la legalidad de las tarifas de la IEEPA.

Según el análisis del mismo instituto, la Administración Trump ha implementado cinco medidas arancelarias bajo IEEPA. Estas fueron los aranceles recíprocos, aranceles al fentanilo, aranceles al petróleo ruso (actualmente aplicados a las importaciones indias), aranceles a Brasil y acuerdos comerciales negociados con países extranjeros de conformidad con la referida ley.

Para el 10 de diciembre pasado, el Gobierno había recaudado $129, 000 millones de dólares por los aranceles al fentanilo (China, México y Canadá) y los aranceles recíprocos. “Estos aranceles se recaudaron de aproximadamente 34 millones de solicitudes presentadas por 301 000 importadores estadounidenses”, especifica el informe de Cato, que presentó escritos amicus en apoyo de V.O.S. Selections y otros importadores.

La información que maneja la entidad apunta, citando números de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), que los ingresos por aranceles representaron más del 60 % del total de los ingresos arancelarios procedentes de medidas de cumplimiento comercial en 2025.

Scott Lincicome, vicepresidente de Economía General y del Centro Herbert A. Stiefel de Estudios de Política Comercial de Cato, señaló que aunque, es una noticia positiva para los importadores y la economía estadounidense, aún queda mucho trabajo por hacer.

“De forma más inmediata, el gobierno federal debe reembolsar las decenas de miles de millones de dólares en aranceles aduaneros que cobró ilegalmente a empresas estadounidenses en virtud de una ‘autoridad arancelaria de la IEEPA’ que en realidad nunca tuvo. Ese proceso de reembolso podría ser sencillo, pero parece más probable que se requieran más litigios y trámites, una carga particularmente injusta para los pequeños importadores que carecen de los recursos para litigar las reclamaciones de reembolso de aranceles, pero que nunca han actuado mal”, dijo mediante declaraciones escritas.

“Incluso sin la IEEPA, otras leyes estadounidenses y las reiteradas promesas de la Administración Trump prácticamente garantizan que los aranceles mucho más altos seguirán siendo la norma, perjudicando la economía y las relaciones exteriores en el proceso. Implementar una nueva protección arancelaria llevará un poco más de tiempo que en 2025 y, quizás, será un poco más predecible. En general, sin embargo, los golpes arancelarios continuarán hasta que el Congreso recupere parte de su autoridad constitucional sobre la política comercial estadounidense y controle los peores impulsos arancelarios de la administración”, anticipó Lincicome.

Trump respondió a la decisión del Supremo con la firma de una orden ejecutiva para un arancel global del 10 % sobre todos los países que entraría en vigor el 24 de febrero.

La nueva imposición del republicano solo permite subir los aranceles hasta un 15 % y en períodos de 150 días.

El nuevo arancel se estableció con base en la sección 122 de la ley de Comercio de 1974.

De acuerdo con una hoja de datos de la Casa Blanca, los bienes electrónicos no estarán sujetos al arancel de importación temporal debido a las necesidades de la economía estadounidense, así como ciertos minerales críticos, metales utilizados en moneda y lingotes, energía y productos energéticos.

El nuevo gravamen tampoco aplicará a recursos naturales y fertilizantes que no pueden cultivarse, extraerse ni producirse de otro modo en EE.UU., ni cultivarse, extraerse ni producirse de otro modo en cantidades suficientes para satisfacer la demanda interna.

A ciertos productos agrícolas, como la carne de res, los tomates y las naranjas; así como productos farmacéuticos e ingredientes farmacéuticos tampoco les aplicará el gravamen.

Los vehículos de pasajeros, ciertas camionetas ligeras y vehículos medianos y pesados, autobuses y ciertas partes de los mismos también estarían eximidos.

“Al tomar esta medida, EE.UU. puede frenar la fuga de dólares hacia productores extranjeros e incentivar el retorno de la producción nacional. Al aumentar su producción nacional, EE.UU. puede corregir el déficit de su balanza de pagos, a la vez que crea empleos bien remunerados y reduce los costos para los consumidores”, lee parte de la entrada en whitehouse.gov.

Sigue leyendo:

Fiscal general de Nueva York celebra fallo de la Corte Suprema contra los aranceles de Trump

Donald Trump anuncia arancel global del 10% tras revés de la Corte Suprema

Comisionado residente Pablo José Hernández pide a CBP explicar aranceles más altos a mercancías en ruta a Puerto Rico



