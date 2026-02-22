Recuperan cuerpos de los nueve esquiadores desaparecidos tras avalancha en California

Las autoridades del Condado de Nevada, California, confirmaron la recuperación de los cuerpos de los nueve esquiadores fallecidos tras la avalancha ocurrida el pasado 17 de febrero en Castle Peak. El operativo de búsqueda concluyó este sábado, permitiendo la identificación oficial de todas las víctimas de este incidente en las montañas de Sierra Nevada.

El grupo se encontraba en el tercer día de una travesía de montaña cuando ocurrió el siniestro. Según el reporte oficial, las víctimas incluyen a madres residentes del Condado de Marin, cuyos hijos asisten a la Academia Sugar Bowl, y a tres guías profesionales, informó ABC News.

La avalancha fue clasificada con una magnitud D2.5, escala que describe un fenómeno con fuerza suficiente para derribar estructuras y cuya trayectoria alcanzó la extensión de un campo de fútbol.

Continúan las investigaciones

La Oficina del Sheriff del Condado de Nevada evalúa actualmente si existió negligencia criminal en el manejo del grupo. La Sheriff Shannan Moon explicó que el equipo decidió adelantar el descenso de la montaña el día del accidente.

“Sólo tenemos información preliminar hasta el momento, pero el grupo decidió irse temprano para tratar de bajar de la montaña temprano”, precisó Moon.

Asimismo, enfatizó la necesidad de recopilar más evidencia: “Sólo para que podamos saber realmente qué sucedió”. Paralelamente, la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA) abrió un expediente sobre la empresa involucrada.

“Esta fue una tragedia enorme y el evento más triste que nuestro equipo haya vivido jamás. Además de lamentar la pérdida de seis clientes, también lamentamos la pérdida de tres miembros muy experimentados de nuestro equipo de guías. Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a las familias que sufrieron tantas pérdidas y a los miembros de nuestro equipo que perdieron a queridos amigos y colegas”, declaró Zeb Blais, fundador de Blackbird Mountain Guides, el pasado miércoles.

Por su parte, los familiares de los fallecidos indicaron a la cadena ABC News que las madres eran esquiadoras experimentadas y que mantienen “muchas preguntas sin respuesta” sobre la gestión del riesgo durante la expedición.

Seis personas sobrevivieron a la avalancha, cuatro hombres y dos mujeres, quienes fueron rescatadas por equipos después de refugiarse bajo una lona durante horas en medio de condiciones “altamente peligrosas”.

