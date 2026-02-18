8 esquiadores murieron en avalancha en California, cerca del lago Tahoe

Ocho esquiadores murieron y uno permanece desaparecido tras una avalancha que sepultó a un grupo en una travesía de montaña en el lado californiano del lago Tahoe, mientras las autoridades confirmaron que las labores pasaron de rescate a recuperación ante las escasas posibilidades de hallar sobrevivientes.

La sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, explicó que los equipos informaron a las familias sobre el cambio de fase de la operación.

“Conversamos con las familias de las personas que aún están pendientes y les informamos que nuestra misión ha pasado de ser un rescate a una recuperación. Es una conversación difícil con los seres queridos”, declaró Moon.

El deslizamiento, que se extendió a lo largo de una distancia similar a un campo de fútbol, ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana del martes, poco después de que el grupo iniciara el regreso desde unas cabañas en el lago Frog al concluir una expedición de tres días guiada.

La salida había comenzado el domingo en una zona montañosa situada al noroeste del lago Tahoe y al norte de la cima del Donner.

Seis integrantes del grupo lograron sobrevivir. Tras el alud, permanecieron refugiados durante horas en una zona boscosa mientras los equipos de búsqueda avanzaban en esquís a través de un terreno inestable y con visibilidad reducida por la tormenta.

El Centro de Avalanchas de Sierra había advertido el martes de un peligro elevado en toda la región, señalando que eran probables avalanchas naturales y muy posibles las provocadas por personas, con tamaño suficiente para enterrar a esquiadores incluso desde zonas bajas de las laderas.

Información en desarrollo…

