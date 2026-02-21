¿Qué significa una tormenta ventisca en Nueva York? Emiten la primera alerta en nueve años

Alrededor de 56 millones de personas están bajo alerta invernal en el noreste de Estados Unidos, incluidos 14 millones en el estado de Nueva York, donde las autoridades emitieron una advertencia de ventisca por primera vez en nueve años para la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional elevó la gravedad del sistema que afecta al Atlántico Medio y los Apalaches. Ciudades como Nueva York, Filadelfia, Delaware y Boston podrían acumular entre 23 y 45 centímetros de nieve.

En la Gran Manzana, las nevadas comenzarían la mañana del domingo y se intensificarían hacia la noche, con tasas de caída de hasta cinco centímetros por hora.

Pero ¿qué implica exactamente una advertencia de ventisca?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, significa que se esperan o ya se registran condiciones invernales severas, caracterizadas por fuertes nevadas combinadas con ráfagas intensas de viento que reducen considerablemente la visibilidad y generan condiciones peligrosas para circular.

No se trata solo de acumulación de nieve, sino de viento sostenido que puede provocar apagones, bloqueos de carreteras y riesgo para quienes permanezcan al aire libre.

La alerta se mantendrá hasta el lunes.

El servicio recomendó restringir los desplazamientos únicamente a situaciones de emergencia debido a la peligrosidad de la tormenta. Para quienes deban conducir, se aconseja llevar un kit de supervivencia invernal.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se sumó al llamado a la precaución.

“Manténgase alejado de las carreteras a menos que sea absolutamente necesario. Si puede quedarse en casa, quédese en casa”, escribió en la red social X.

New York, another snowstorm is headed our way. Here’s the latest.⁰⁰Text NotifyNYC to 692-692 for real-time updates. Call 311 if you see someone vulnerable in the cold. pic.twitter.com/tx86yAOHeJ — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 21, 2026

Mientras tanto, otras zonas del Atlántico Medio esperan nevadas de menor intensidad y en las Carolinas se prevé lluvia fría durante el fin de semana.

Las condiciones extremas también mantienen bajo alerta a centros de esquí en distintas regiones, días después de que ocho esquiadores murieran en una avalancha durante una tormenta en el norte de California.

Una persona continúa desaparecida y se presume fallecida.

Sigue leyendo:

• Nueva York bajo alerta: ¿cuánta nieve se espera por la tormenta?

• Crisis de excremento canino en Nueva York: quejas al 311 se disparan tras tormenta invernal

• Alerta por tormenta invernal en Nueva York: gobernadora Hochul pide extremar precauciones