10 claves para entender la historia de los cárteles en México tras la muerte de El Mencho

La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, vuelve a poner en primer plano una pregunta incómoda: ¿cómo llegó México a tener organizaciones criminales con poder militar, presencia internacional y capacidad de desafiar al Estado?

Fuerzas federales despliegan operativo tras un enfrentamiento con integrantes del crimen organizado en México (Imagen creada con AI con fines ilustrativos). Crédito: Imagen generada con IA | Impremedia

El CJNG no apareció de la nada. Tampoco lo hizo antes el Cártel de Sinaloa ni los grupos que dominaron el mapa criminal en los años 80 y 90. La historia de los cárteles es una cadena de transformaciones: cada captura, cada operativo y cada cambio en el mercado de drogas fue generando nuevas estructuras, nuevas alianzas y nuevas guerras.

La caída de “El Mencho” es un hecho de enorme impacto. Pero para entender su dimensión real hay que mirar hacia atrás. Estas son 10 claves para comprender cómo se construyó el poder de los cárteles en México y por qué el fenómeno sigue vigente.

La dimensión actual del narcotráfico en México, en cifras

Hablar de cárteles en México no es referirse a un fenómeno marginal. Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), actualmente operan en el país al menos 7 organizaciones criminales de alcance nacional, con presencia en la mayoría de los estados, además de decenas de grupos regionales y células locales.

De acuerdo con el más reciente informe de la Drug Enforcement Administration (DEA), dos organizaciones mexicanas —el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación— son consideradas las estructuras criminales más poderosas del hemisferio occidental. Ambas tienen redes de distribución activas en Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía.

El impacto en violencia es medible. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México registró más de 30.000 homicidios anuales durante varios años consecutivos entre 2018 y 2022. Aunque las cifras han mostrado variaciones recientes, el país mantiene tasas de homicidio superiores a 20 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio mundial.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ha señalado reiteradamente que varias de las ciudades más violentas del mundo se encuentran en México, muchas de ellas escenarios de disputas entre cárteles por rutas y territorios.

Peatones pasan junto a un vehículo calcinado tras ser incendiado en una carretera de Cointzio, Michoacán, México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. Crédito: Armando Solis | AP

En el plano económico, estimaciones del Congressional Research Service y reportes de la DEA indican que el mercado de drogas sintéticas —especialmente fentanilo y metanfetaminas— genera miles de millones de dólares anuales, con México como principal centro de producción y tránsito hacia Estados Unidos.

Además, el International Crisis Group advierte que los cárteles no solo controlan el tráfico de drogas, sino también extorsión, minería ilegal, robo de combustible y tráfico de personas, ampliando su influencia económica y territorial.

10 claves para entender la historia de los cárteles en México

Decir que México tiene enormes desafíos en términos de seguridad no es exagerado. El país hoy concentra hoy a las dos organizaciones criminales más poderosas del continente, según la DEA: el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Ningún otro país de América Latina alberga estructuras con ese nivel de alcance global, capacidad logística y presencia simultánea en Estados Unidos, Europa y Asia.

Algunas claves para entender el fenómeno:

1) No nació de la noche a la mañana

El narcotráfico mexicano tiene raíces en el siglo XX, cuando pequeños grupos dedicados al contrabando comenzaron a organizar rutas hacia Estados Unidos. Con el aumento de la demanda, el negocio se profesionalizó y se volvió cada vez más rentable.

2) El Cártel de Guadalajara fue el punto de partida moderno

En los años 80, bajo el liderazgo de figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, el Cártel de Guadalajara estructuró el negocio con una lógica empresarial: división territorial, rutas definidas y redes de protección. Tras su caída, el grupo se fragmentó y dio origen a nuevos cárteles.

Miguel Ángel Félix Gallardo fue uno de los primeros grandes capos de la droga en México. Crédito: Museo de la DEA

3) La fragmentación multiplicó la violencia

Cada vez que un líder fue detenido o abatido, la organización se dividió. Esa ruptura generó disputas internas y guerras por el control de “plazas” (territorios estratégicos). Lo que antes era un monopolio terminó convirtiéndose en competencia armada.

4) 2006 marcó un quiebre

Con la ofensiva lanzada por el gobierno de Felipe Calderón, el Ejército salió a las calles para enfrentar directamente a los cárteles. La intención era debilitarlos. El resultado fue una escalada histórica de homicidios y una reorganización constante del mapa criminal.

5) De la cocaína al fentanilo

El negocio cambió. Las drogas sintéticas —metanfetaminas y, más recientemente, fentanilo— se volvieron el centro del negocio por su bajo costo de producción y alta rentabilidad. Eso fortaleció financieramente a grupos como el CJNG.

6) El Cártel de Sinaloa consolidó el modelo transnacional

El Cártel de Sinaloa se convirtió en referente por su capacidad logística y su presencia internacional. No solo enviaba droga a Estados Unidos, sino que construyó redes en América Latina, Europa y Asia.

7) El CJNG irrumpió con lógica militar

El grupo liderado por “El Mencho” se expandió rápidamente con una estructura más vertical y confrontativa. En pocos años pasó de ser una escisión a disputar el liderazgo nacional.

Fotografía tomada a través de rastreo de redes del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Crédito: Rastreo de Redes | EFE

8) El crimen se diversificó

Los cárteles no solo trafican drogas. Controlan extorsión, robo de combustible, minería ilegal, tráfico de personas y cobro de “derecho de piso”. En algunas regiones ejercen poder territorial real.

9) El factor Estados Unidos es central

El principal mercado está al norte de la frontera. La presión de agencias estadounidenses, las extradiciones y las recompensas millonarias forman parte constante de la dinámica del narcotráfico mexicano.

10) Cada caída abre una nueva disputa

La historia muestra un patrón: cuando cae un capo importante, no desaparece la estructura. Se reconfigura. Surgen nuevos liderazgos, nuevas alianzas y, muchas veces, nuevas guerras internas.

Lo que deja la muerte de “El Mencho”

La caída de uno de los criminales más buscados del mundo es un golpe simbólico y operativo. Pero la historia reciente demuestra que el problema es estructural. Los cárteles han sobrevivido a capturas, extradiciones y operativos durante décadas.

La pregunta ahora no es solo quién ocupará su lugar, sino cómo volverá a acomodarse el tablero criminal en México. Porque si algo ha enseñado esta historia es que el narcotráfico no desaparece: muta.

Puedes leer:

“El Mencho”: Cómo pasó del México rural a ser uno de los capos más buscados del mundo

Trump anticipa ataques “en tierra” contra los cárteles en México

EE.UU. emite alerta por violencia en México tras muerte de “El Mencho”, líder del CJNG