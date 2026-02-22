Werder Bremen anula gira en Estados Unidos por clima antimigrante: “No podemos jugar donde se dispara contra la gente”

El clima antimigrante y los asesinatos de civiles en Minnesota a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han provocado que el equipo alemán Werder Bremen suspendiera su gira por Estados Unidos.

En una entrevista con el medio alemán DeichStube, el director general del equipo, Klaus Filbry, aseguró que la suspensión se da como rechazo a las medidas de la administración Trump en política migratoria.

“Dos personas fueron asesinadas a tiros por las autoridades estatales en Minnesota. Jugar en una ciudad que actualmente experimenta disturbios y donde se dispara contra la gente no se alinea con los valores de nuestro club”, comentó.

Otro factor que llevó al club bávaro a frenar su gira por Estados Unidos fue la creciente incertidumbre sobre si su delegación podría ingresar al país sin contratiempos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos presentó un plan que exigiría a las personas que ingresan al país que revelen y revisen sus perfiles en redes sociales para identificar de manera temprana riesgos de seguridad. Aunque la normativa no ha entrado en vigencia, desde Alemania no quieren asumir riesgos.

“Ya no está claro qué jugadores podrán entrar a EE.UU. por la implementación de requisitos de entrada más estrictos, que incluyen la revisión de los perfiles en redes sociales de los últimos cinco años”, indicó.

Finalmente, el directivo también se excusó en el presente deportivo del Werder Bremen, que actualmente marcha en la posición 16 de la Bundesliga en zona de playoffs para el descenso.

“Nuestra situación deportiva actual dificulta la planificación y conlleva ciertos riesgos financieros”, señaló.

El pasado mes de enero, dos civiles murieron en Minnesota a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis.

Primero fue la activista Renee Good de 37 años, cuando un agente de ICE disparó fatalmente mientras ella estaba dentro de su vehículo. El hecho quedó grabado en video y semanas después la escena se calcó con Alex Pretti.



