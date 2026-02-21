Donald Trump invita a Cristiano Ronaldo a jugar en Estados Unidos: “Te necesitamos en América”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al publicar un video en TikTok con un mensaje directo para Cristiano Ronaldo. En la grabación, el mandatario elogia al delantero portugués y le lanza una petición clara: que llegue pronto a Estados Unidos.

“Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en América. Ponte en marcha, te necesitamos rápido”, expresa Trump en el video, que fue acompañado por imágenes generadas con inteligencia artificial donde ambos aparecen jugando al fútbol en el Despacho Oval.

La relación entre ambos viene de meses atrás, tras la visita de Cristiano a la Casa Blanca. El futbolista, actualmente en el Al Nassr, calificó aquel encuentro como positivo y agradeció públicamente la invitación.

El nuevo mensaje llega a cuatro meses del arranque del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y en pleno inicio de temporada de la Major League Soccer (MLS), competición con la que el nombre de Cristiano ha sido vinculado en más de una ocasión.

Trump y su admiración por Cristiano Ronaldo

Este video en Tiktok no fue la primera vez en la que Trump demuestra su admiración por Cristiano Ronaldo, ya que en noviembre del año pasado, el Presidente de Estados Unidos ya había invitado al futbolista a la Casa Blanca por una cena al príncipe heredero de Arabia Saudita, donde había otras figuras como la de Elon Musk.

En aquella ocasión, Trump también hizo buenos comentarios sobre CR7:

“Mi hijo es un gran fan de Ronaldo, dondequiera que esté. Baron lo conoció, y creo que ahora mi hijo respeta un poco más a su padre, simplemente porque yo le presenté a Ronaldo. Así que solo quería agradecerles a ambos por estar aquí. Muchas gracias. Es un verdadero honor”, comentó el Presidente de Estados Unidos en aquella ocasión.

Seguir leyendo:

Donald Trump colgó foto con Cristiano Ronaldo en una pared de la Casa Blanca

Donald Trump revela llamada de Cristiano Ronaldo tras sorteo del Mundial 2026

Donald Trump sobre su encuentro con Cristiano Ronaldo: “Fue un honor conocer a una gran estrella”