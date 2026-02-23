Emmanuel se ausenta de su show tras ser hospitalizado de emergencia

El cantante Emmanuel fue hospitalizado de emergencia por lo que tuvo que suspender su participación en el ‘Two’r Amigos’ en Morelos que se realizó el pasado 22 de febrero. Emmanuel explicó a traves de un video en sus redes sociales que su ausencia en el show se debió a un problema de salud que lo obligó a ir al hospital.

En el video, Emmanuel explicó que no pudo salir al escenario debido a que sufrió vértigo poco antes de su actuación. Además, agradeció al cantante Mijares por continuar con el show a pesar de su ausencia.

“No pude salir con él, porque de último momento tuve un problema de vértigo, ustedes saben que el vértigo anula al personaje, así que él se presentó valienmente cantó todo y espero que lo hayan recibido con mucho cariño”, dijo Emmanuel en el video.

Emmanuel agradeció el apoyo que ha recibido, aseguró que ya salió del hospital y que se recuperará en casa. “A toda la gente que se ha preocupado por mí, les quiero agradecer de todo corazón, ya estoy bien y estará con ustedes nuevamente. Ya estoy saliendo del hospital”, dijo.

Asimismo, el intérprete agradeció a su amigo y colega Mijares. “A mi querido compadre Mijares un abrazo y gracias por defender el Twor Amigos con tu presencia y toda la música”.

Esta no es la primera vez que Emmanuel debe cancelar un show. En 2025 canceló un show en Monterrey debido a un diagnóstico de influenza. El músico confesó lo mucho que le afectó los síntomas de esta enfermedad.

“Esta enfermedad que la verdad te rompe por completo, te rompe pensamientos, los pensamientos, el cerebro, el cuerpo, la voz, la garganta, en fin, todo”, reveló.

‘Two’r Amigos’ en una exitosa gira que Emmanuel realiza junto con Mijares desde hace más de una década y juntos se presentan en varias ciudades de México.

