Familia de Willie Colón gestiona cómo serán los actos fúnebres del salsero 

El fallecimiento de Willie Colón ha sido un duro golpe para los amantes de la salsa, debido a la exitosa trayectoria que tuvo el trombista y cantante. Ahora, la familia se encarga de organizar todos los detalles de los actos fúnebres del famoso.

El corresponsal Ángel Villagómez, del programa Hoy Día, dio algunos detalles del fallecimiento del artista. “Les comento que pues después de que haya sido trasladado al hospital New York Presbyterian de Bronxville, Nueva York, el pasado viernes por problemas respiratorios, lamentablemente perdió la batalla el día sábado a tempranas horas de la mañana. Su familia a través de un comunicado informó que rodeado de sus seres queridos, pues lamentablemente Willie Colón había fallecido”, dijo.

Indicó que habló con Miguel, hijo de Willie Colón: “Fuimos incluso hasta la casa de Willie Colón este pasado fin de semana para tratar de conversar con la familia y, como lo comento, pues en este momento están pidiendo un poco de privacidad en lo que están gestionando lo que tiene que ver con los servicios fúnebres de este gran artista que lamentablemente se nos fue muy rápido, sin esperarlo”.

Además, explicó: “Hasta el momento no hay respuesta debido a que la tormenta de nieve está afectando mucho en lo que tiene que ver con este tipo de casos, especialmente en los cementerios. Entonces no hay una fecha exacta todavía, no se sabe qué va a suceder con los restos de él, pero obviamente nosotros vamos a mantenerlos informados”.

El fallecimiento de Willie Colón ocurrió el pasado 21 de febrero en la ciudad de Nueva York. La noticia ha generado una oleada de reacciones para lamentar la pérdida y destacar su trayectoria.

Ahora queda ver cómo transcurrirán los actos para despedir a esta leyenda de la salsa.

