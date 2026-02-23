Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 23 de febrero de 2026

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 23 de febrero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 23 de febrero

Los números ganadores son: 01 08 14 18 19 20 26 28 32 37 48 49 57 66 67 68 70 72 73 77

Números ganadores de Numbers del lunes 23 de febrero

Combinación mediodía: 04 02 06

Combinación noche: 01 04 00

Números ganadores de Win 4 del lunes 23 de febrero

Combinación mediodía: 05 02 05 05

Combinación noche: 08 00 07 06

Números ganadores de Take 5 del lunes 23 de febrero

Combinación mediodía: 05 08 17 29 37

Combinación noche: 02 10 13 24 32

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es crucial evitar ciertos errores que reducen las posibilidades de ganar.

Sin ir más lejos, uno de los más comunes es elegir números en función de fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto provoca que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos otros quedan desechados y se ignoran y podrían ser potencialmente ganadoras.

Otro error común es no comprobar los resultados de la lotería. Pueden escaparse ciertos premios menores que podrían haberse ganado. También, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (no sería la primera vez que algunos jugadores descartan boletos con premio).

Para finalizar, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas normas y pautas como mencionábamos arriba que pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Estrategias para seleccionar tus números de lotería

Seleccionar tus números de lotería puede ser un un momento lleno de indecisión, pero hay algunas tácticas que pueden hacer fácil este proceso y aumentar las posibilidades de ganar.

Una opción es hacerlo en términos estadísticos, analizando las frecuencias de los números sorteados en sorteos previos y eligiendo aquellos con mayor frecuencia. Esto se apoya en la teoría de que los números que salen más veces en el pasado tienen una mayor probabilidad de ser sorteados nuevamente en el futuro.

Otra estrategia es utilizar un enfoque de números fríos y calientes, escogiendo números que no han sido sorteados antes (números fríos) o números que han sido sorteados con frecuencia en un período corto (números calientes). Muchos participantes combinan números fríos y calientes en un solo boleto.

Otra forma útil es usar sistemas de ruedas, que se basan en seleccionar un grupo de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Este enfoque garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá varios boletos ganadores.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, es necesario cumplimentar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Qué días se llevan a cabo los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan cada día para algunos casos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información sobre los sorteos de cada juego se puede encontrar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

