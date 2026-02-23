Marcelo Gallardo se va de River Plate

El entrenador Marcelo Gallardo confirmó este lunes que dejará el cargo en River Plate, luego de varias horas de incertidumbre sobre su continuidad. El técnico dirigirá su último partido el jueves frente a Banfield en el Estadio Monumental.

La noticia fue anunciada por el propio Gallardo a través de un video publicado en las redes sociales del club, en el que agradeció a la institución y a los aficionados por el respaldo durante su ciclo. El entrenador expresó su tristeza por no haber alcanzado los objetivos planteados en esta etapa, pero destacó el orgullo de haber representado al club junto a su cuerpo técnico.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, dijo Gallardo en su mensaje, en el que agradeció al club y a sus aficionados “por su amor incondicional en todos estos años, incluso en los momentos más delicados”.

“Y tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos. Simplemente, mi amor recíproco para con todos los hinchas y espero, de todo corazón, que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente pueda encontrar buenos resultados futbolísticos para todavía engrandecer más lo que significa River Plate como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias”, concluyó.

Actualmente, River atraviesa su peor racha en mucho tiempo, siendo entre 1910 y 1911 ( en la era amateur del fútbol argentino) la última vez que el club perdió 12 de 20 partidos. El entrenador pondrá fin a un segundo ciclo al frente del club Millonario, marcado por la carencia de títulos y en el que acumuló 13 derrotas en los últimos 20 partidos.

Sigue leyendo:

·Mexicanos usaron balones con la cara de Donald Trump en protesta contra el Mundial 2026

·COI investigará a Gianni Infantino por su participación en la Junta de Paz de Donald Trump

·Joseph Blatter critica la relación de Gianni Infantino con Donald Trump: “Lo peor que le ha pasado a la FIFA”