Mexicanos usaron balones con la cara de Donald Trump en protesta contra el Mundial 2026

El pasado sábado, antes de que México se viera sumido en la violencia del narcotráfico, activistas protestaron en contra del Mundial 2026 usando balones con la cara del presidente Donald Trump.

El grupo de manifestantes organizó partidos informales para protestar contra lo que denominan el “Mundial del despojo”. También, para conmemorar los siete años del asesinato del defensor del territorio Samir Flores Soberanes.

Los activistas y las organizaciones sociales involucradas protestaron frente al Zócalo con balones que tenían el rostro de Trump para manifestarse en contra del Mundial 2026.

Una persona sostiene un balón con el rostro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una jornada de ‘retas’, partidos de fútbol popular, el sábado, en el Zócalo de Ciudad de México (México). Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez.

¿La razón? Consideran que el hecho de que México sea sede del Mundial 2026 ha acelerado la gentrificación y privatización del espacio público en varias zonas del país.

Durante la protesta, que empezó cerca de las 11 de la mañana, hubo activistas como Raúl Romero, integrante del Wirikuta Futbol Club, que incluso se opusieron a que la FIFA haya creado un Premio de la Paz para entregarse a Donald Trump.

“Reivindicamos el futbol, por eso jugamos. Y protestamos contra esa privatización del deporte, contra esas corporaciones que integran la FIFA que hace unos meses decidieron darle un premio de la paz a Trump“, opinó y recogió la agencia de noticias EFE.

En este sentido, Romero explicó que su protesta busca rechazar los proyectos turísticos y urbanos promovidos por el Gobierno gracias, en parte, a la influencia de la FIFA con el Mundial de 2026.

El activista señaló que se ha utilizado la Copa del Mundo para priorizar los intereses empresariales y la gentrificación.

Todo esto, desde la óptica de estas organizaciones, ha generado un encarecimiento del sector inmobiliario que supuestamente afecta a comunidades populares.



