COI investigará a Gianni Infantino por su participación en la Junta de Paz de Donald Trump

Tras la participación del líder de la FIFA, Gianni Infantino, en la presentación de la Junta de la Paz del presidente estadounidense Donald Trump, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, declaró el viernes que el organismo olímpico investigará su conducta.

Infantino y Coventry se encuentran entre los 107 miembros actuales del Comité Olímpico Internacional que están obligados por juramento a actuar siempre con independencia de intereses políticos.

Trump fue el anfitrión del evento de la junta de paz el jueves en Washington, D.C., donde Infantino firmó un acuerdo de colaboración en nombre del organismo rector del fútbol internacional, que podría destinar 75 millones de dólares de fondos futbolísticos a Gaza.

De cara al Mundial de 2026, Infantino ha mantenido una estrecha colaboración entre la FIFA y el gobierno de Estados Unidos, incluyendo su asistencia a la toma de posesión de Trump el año pasado y una serie de visitas a la Casa Blanca y a Mar-a-Lago. Estados Unidos será coanfitrión del torneo de 104 partidos junto con Canadá y México, que comenzará el 11 de junio.

Investigación del COI

“La Carta Olímpica es muy clara sobre lo que espera de sus miembros y, supongo, investigaremos la supuesta firma de documentos”, declaró Coventry en su última rueda de prensa en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, añadiendo que desconocía que Infantino estuviera “en el centro” del evento de la junta de paz.

“Ahora que nos lo han informado”, dijo tras una segunda pregunta sobre el tema, “volveremos a investigarlo”.

La membresía del COI, sujeta a la neutralidad política, incluye al emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, y a la embajadora de Arabia Saudí en Estados Unidos, la princesa Reema bint Bandar Al Saud.

También incluye a Erick Thohir, ministro de deportes de Indonesia, a quien el COI recomendó el año pasado que no se le permitiera albergar eventos deportivos internacionales tras negarse a que israelíes compitieran en el campeonato mundial de gimnasia.

Coventry fue ministra de Deportes en el gobierno de Zimbabwe hasta ganar las elecciones en marzo como la primera mujer presidenta del COI.

