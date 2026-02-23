‘One Battle After Another’ ganó seis premios BAFTA
A menos de un mes de los premios Oscar, 'One Battle After Another' de Paul Thomas Anderson ha sido protagonista en los premios BAFTA
La temporada de premios continúa y ‘One Battle After Another’ (‘Una batalla tras otra’) de Paul Thomas Anderson sigue tomando protagonismo. La película ganó seis premios este domingo 22 de febrero, entre los que destacan el premio a Mejor Película y a Mejor Director.
Por otro lado, ‘Sinners’ (‘Pecadores’), la cual se convirtió en la película con más nominaciones en la historia de los premios Oscar, recibió tres BAFTA. Fueron reconocidos en las categorías: Mejor Guion Original para Ryan Coogler, Mejor Actriz de Reparto para Wunmi Mosaku y Banda Sonora Original para Ludwig Göransson.
Al recibir el premio, Coogler dijo: “Para todos los escritores, cuando vean esa página en blanco, piensen en sus seres queridos, piensen en alguien que hayan visto sufrir y con quien se identifiquen y deseen que se sienta mejor, y dejen que ese amor los motive”.
A continuación compartimos la lista de ganadores de esta edición de los premios BAFTA:
Mejor Película
“La balada de la isla Wallis”
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Lo juro”
“Marty Supremo”
“Núremberg”
“Una batalla tras otra” – GANADORA
“Valor sentimental”
“Pecadores”
Mejor Película Británica
“28 años después”
“Balada de un pequeño jugador”
“La balada de la isla Wallis”
“Bridget Jones: Loca por el chico”
“El Coral”
“Muere mi amor”
“Adiós junio”
“H es para Halcón”
“Hamnet” – GANADORA
“Lo juro”
“Señor Burton”
“Grupera”
“Las rosas”
“Steve”
“Guerra”
Mejor Director
“Bugonia”, Yorgos Lanthimos
“Muere mi amor”, Lynne Ramsay
“Hamnet”, Chloé Zhao“Una casa de dinamita”, Kathryn Bigelow
“Marty Supremo”, Josh Safdie
“Una batalla tras otra”, Paul Thomas Anderson – GANADOR
“Familia de alquiler”, Hikari
“Valor sentimental”, Joachim Trier
“Pecadores”, Ryan Coogler
“La voz de Hind Rajab”, Kaouther Ben Hania
Guion Original
“Luna azul”
“Una casa de dinamita”
“Lo juro”
“¿Está encendida esta cosa?”
“Fue sólo un accidente”
“Marty Supremo”
“El agente secreto”
“Valor sentimental”
“Pecadores” – GANADOR
“Armas”
Actriz Principal
Jessie Buckley, “Hamnet” – GANADORA
Rose Byrne, “Si tuviera piernas, te patearía”
Cynthia Erivo, “Wicked: Para siempre”
Kate Hudson, “Canción cantada azul”
Chase Infiniti, “Una batalla tras otra”
Jennifer Lawrence, “Muere mi amor”
Renate Reinsve, “Valor sentimental”
Andrea Riseborough, “Libélula”
Emma Stone, “Bugonia”
Tessa Thompson, “Hedda”
Actor Principal
Robert Aramayo, “Lo juro” – GANADOR
Timothée Chalamet, “Marty Supremo”
Russell Crowe, “Núremberg”
Leonardo DiCaprio, “Una batalla tras otra”
Joel Edgerton, “Sueños de tren”
Ethan Hawke, “Luna azul”
Michael B. Jordan, “Pecadores”
Harry Melling, “Pillion”
Cillian Murphy, “Steve”
Jesse Plemons, “Bugonia”
Actriz de Reparto
Odessa A’zion, “Marty Supremo”
Brenda Blethyn, “Libélula”
Ariana Grande, “Wicked: Para siempre”
Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor sentimental”
Amy Madigan, “Armas”
Wunmi Mosaku, “Pecadores” – GANADORA
Carey Mulligan, “La balada de la isla Wallis”
Gwyneth Paltrow, “Marty Supreme”
Teyana Taylor, “Una batalla tras otra”
Emily Watson, “Hamnet”
Actor de Reparto
Benicio del Toro, “Una batalla tras otra”
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Delroy Lindo, “Pecadores”
Paul Mescal, “Hamnet”
Peter Mullan, “Lo juro”
Sean Penn, “Una batalla tras otra” – GANADOR
Adam Sandler, “Jay Kelly”
Andrew Scott, “Luna azul”
Alexander Skarsgård, “Pasajero”
Stellan Skarsgård, “Valor sentimental”
Cine Infantil y Familiar
“Arco”
“Boong” – GANADORA
“Elio”
“Crecer”
“Cómo entrenar a tu dragón”
“Lilo y Stitch”
“La pequeña Amelie”
“Zootopia 2”
Película que no está en inglés
“Fue sólo un accidente”
“La Grazia”
“Chica zurda”
“No hay otra opción”
“Nueva Vague”
“Familia de alquiler”
“El agente secreto”
“Valor sentimental” – GANADORA
“Sirāt”
“La voz de Hind Rajab”
Documental
“2000 metros hasta Andriivka”
“Apocalipsis en los trópicos”
“Convirtiéndose en Led Zeppelin”
“Encubrir”
“Los bibliotecarios”
“El señor don nadie contra Putin” – GANADORA
“Océano con David Attenborough”
“Uno a uno: John y Yoko”
“El vecino perfecto”
“Acero de alta resistencia”
Película de Animación
“Arco”
“Los malos 2”
“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”
“Elio”
“La pequeña Amelie”
“Zootopia 2” – GANADORA
Cinematografía
“Balada de un pequeño jugador”
“Bugonia”
“Muere mi amor”
“F1”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supremo”
“Una batalla tras otra” – Ganador
“Pecadores”
“Sueños de tren”
Edición
“28 años después”
“Bugonia”
“F1”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Una casa de dinamita”
“Marty Supremo”
“Una batalla tras otra” – GANADOR
“Pecadores”
“Armas”
Guion Adaptado
“28 años después”
“La balada de la isla Wallis”
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Núremberg”
“Una batalla tras otra” – GANADOR
“Grupera”
“Sueños de tren”
“Despierta, hombre muerto: Un misterio de Puñales por la espalda”
Maquillaje y Peinado
“Bugonia”
“Downton Abbey: La gran final”
“Frankenstein” – GANADORA
“Hamnet”
“Marty Supremo”
“Núremberg”
“Una batalla tras otra”
“Pecadores”
“La máquina destrozadora”
“Wicked: Para siempre”
Banda Sonora Original
“28 años después”
“La balada de la isla Wallis”
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supremo”
“Núremberg”
“Una batalla tras otra”
“Pecadores” – GANADORA
“Wicked: Para siempre”
Diseño de Producción
“Balada de un pequeño jugador”
“Bugonia”
Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos
“Frankenstein” – GANADORA
“Hamnet”
“Marty Supremo”
“Mickey 17”
“Una batalla tras otra”
“Pecadores”
“Wicked: Para siempre”
Efecto Visuales Especiales
“Avatar: Fuego y ceniza” – GANADORA
“F1”
“Frankenstein”
“Cómo entrenar a tu dragón”
“Jurassic World Rebirth”
“El autobús perdido”
“Mickey 17”
“Superhombre”
“Tron: Ares”
“Wicked: Para siempre”
Sonido
“Avatar: Fuego y ceniza”
“Bugonia”
“F1” – GANADORA
“Frankenstein”
“El autobús perdido”
Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final
“Una batalla tras otra”
“Pecadores”
“Guerra”
“Wicked: Para siempre”