PAC del Caucus Hispano del Congreso respalda a Ritchie Torres

El legislador por el Distrito 15 de Nueva York, Ritchie Torres, se anotó este lunes el respaldo del PAC del Caucus Hispano del Congreso en su camino hacia la reelección, según adelantó a El Diario la campaña del candidato boricua.

La presidenta del CHC BOLD PAC, Linda Sánchez, dijo que Torres sabe de primera mano lo que significa luchar por las oportunidades.

“Criado por una madre soltera en viviendas públicas de El Bronx, Ritchie nunca ha olvidado de dónde viene. Desde ampliar el acceso a viviendas asequibles y atención médica de calidad hasta defender a los inmigrantes y proteger a nuestras comunidades de la violencia armada, es un defensor incansable de las familias trabajadoras”, mencionó Sánchez.

Al agradecer esta muestra de respaldo del brazo político del Caucus Hispano del Congreso, Torres aseguró que representar a una comunidad hispana vibrante y orgullosa en El Bronx es uno de los mayores privilegios de su vida. “Mi herencia me mantiene conectado con las luchas y aspiraciones de las familias a las que sirvo, y guía el trabajo que realizo cada día en Washington. Estoy comprometido a ofrecer resultados reales en materia de vivienda, empleo y atención médica para la comunidad que me vio crecer”.

En el marco de su campaña, el congresista señaló que su lema en la vida es simple: “Si no haces nada, nada cambiará. Podemos construir un Bronx mejor, podemos construir una América asequible, y lo haremos juntos”.

El Distrito congresional 15 alberga a más de 700,000 residentes del condado de la Salsa. También la presidenta de El Bronx, Vannessa Gibson, hizo público recientemente su preferencia por Torres.

I’m honored to have the endorsement of @BPGibson2025, a tireless champion for the Bronx.



Vanessa always puts the Bronx first. I’m grateful for her partnership and look forward to continuing to deliver together for the borough we both love. pic.twitter.com/jUJHnUyAHl — Ritchie Torres (@RitchieTorresNY) February 19, 2026

El apoyo del PAC llega en una fase importante porque ya hay mucho movimiento de cara a las elecciones intermedias. Son varios los contrincantes que están retando al congresista Torres en las primarias demócratas como es el caso de: Amanda Séptimo, Michael Blake, Jon LaTona, Dalourny Nemorin, Jose Vega y el independiente Andre Easton.

El 13 de junio es la fecha máxima para registrarse para votar en las primarias.