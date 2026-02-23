Pronóstico del clima en Chicago, Illinois para este lunes 23 de febrero

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Por esta razón, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 23 de febrero.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 28 grados Fahrenheit (-2ºC) y una mínima de 25 grados Fahrenheit (-4ºC) . Junto a esto, la sensación térmica o”temperatura real” estimada para esta jornada será de 16ºF (-9ºC) de máxima y 16ºF (-9ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 7 durante la primera mitad del día y del 13 durante la noche. Luego, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 18.64 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:35 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:34 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén más nubes que claros con poca probabilidad de lluvias. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 41 grados Fahrenheit (5 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 21 (-6ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 25% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día.