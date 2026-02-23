Tormenta de nieve impacta Nueva York, Nueva Jersey y otros estados: FEMA en alerta

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en alerta por la tormenta que impacta Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Maryland, New Hampshire y otros estados de la costa Este, incluida la ciudad de Washington, D.C.

“A pesar del cierre gubernamental, el DHS está trabajando con las autoridades estatales y locales, y con FEMA para coordinarse estrechamente con ellas”, indicó el DHS en un comunicado. “Les pedimos que se queden en casa, se mantengan seguros, se mantengan abrigados y eviten circular por carretera para evitar estas condiciones climáticas adversas”.

El momento más intenso de la tormenta ocurrió la noche del domingo, aunque este lunes por la mañana continúa la caída de nieve e intensos vientos, condición que el Servicio Meteorológico Nacional espere que se extienda hasta la tarde.

“Se espera que las zonas costeras experimenten los mayores impactos, con las mayores nevadas y las ráfagas de viento más fuertes. Las fuertes nevadas, combinadas con fuertes vientos, podrían provocar ventiscas, especialmente desde Nueva Jersey hasta el sureste de Nueva Inglaterra”, se advierte.

La oficina de NWS reporta que el norte del estado de Nueva York reporta más de 18 pulgadas de nieve, cantidad similar en Newark, New Jersey.

7am major reporting sites snowfall update:



Islip: 22.5"

Newark: 18.3"

NWS NY (Upton, NY): 18.3"

Central Park: 15.1"

LGA: 15.1"

JFK: 15.0" — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 23, 2026

Algunas zonas del noreste podrían recibir hasta 60 centímetros de nieve, reconoció el DHS, mientras que en la región del Atlántico Medio podrían acumularse hasta 30 centímetros.

Los vientos se han registrado de hasta 112 km/h, pero hasta el momento no se han registrado afectaciones por caídas de árboles o cortes a la electricidad.

“Hay avisos de tormenta invernal vigentes para partes de los estados costeros del Atlántico Medio y el noreste”, indicó el DHS. “Una alerta de tormenta invernal estará vigente para la Región de la Capital Nacional desde el domingo por la tarde hasta el lunes por la mañana”.

El DHS dijo que, a pesar del cierre parcial de gobierno, que afecta a la dependencia, FEMA mantiene activos sus operaciones contra desastres.

“FEMA continúa coordinando estrechamente con el DHS para garantizar una respuesta eficaz ante desastres en estas circunstancias”, afirmó la autoridad.

Autoridades de Nueva York, incluida la gobernadora Kathy Hochul, y el alcalde Zohran Mamdani, implementaron operaciones de emergencia para atender los impactos de la nevada.

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, declaró el estado de emergencia el domingo y desplegó a 200 miembros de la Guardia Nacional.

“Esta es una tormenta grave. Ante todo, quiero decirle al público que es algo que debe tomarse en serio”, declaró Healey. “Desafortunadamente, prevemos cortes de electricidad y árboles caídos”.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, anunció el cierre de escuelas el lunes. También en Nueva York y otros estados la asistencia a las escuelas fue suspendida.

Las restricciones obligatorias de viaje en Nueva Jersey se han extendido hasta el mediodía de hoy debido a las peligrosas condiciones de la tormenta, según informó la gobernadora Mikie Sherrill en una publicación en X esta mañana.

“Por favor, quédense en casa y manténganse seguros”, dijo Sherrill. “Denle al personal de carreteras el espacio que necesita para realizar su trabajo”.