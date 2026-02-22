Comienza nevada en Nueva York y Nueva Jersey: cancelan vuelos, clases y espectáculos por tormenta invernal

La nieve comenzó a caer este domingo en Nueva York y Nueva Jersey mientras una intensa tormenta invernal avanzaba por el noreste de Estados Unidos, provocando cancelaciones masivas de vuelos, suspensión de clases y restricciones de viaje en varios estados de la región.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que podrían acumularse entre 30 y 60 centímetros de nieve en amplias zonas, acompañados de fuertes ráfagas de viento que reducirían la visibilidad a 400 metros o menos. Así lo informó la agencia de noticias The Associated Press.

Se emitieron alertas de ventisca desde Maryland hasta Massachusetts, incluyendo la ciudad de Nueva York, Long Island y Boston, así como comunidades costeras de Delaware, Nueva Jersey, Connecticut y Rhode Island.

Ante el avance del sistema, las autoridades instaron a la población a evitar desplazamientos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, decretó la prohibición de circulación en todas las calles de la ciudad, salvo emergencias, desde las 9:00 de la noche del domingo hasta el mediodía del lunes.

Además, anunció la cancelación de clases presenciales y virtuales, y calificó la jornada como el “primer día de nieve a la antigua usanza desde 2019”.

NYC, we've declared a local state of emergency ahead of this blizzard.



Here's what that means for you:



Roads closed at 9pm — streets, highways, and bridges closed to all vehicles (cars, trucks, scooters, e-bikes) through 12pm Monday. Essential and emergency trips only.



— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 22, 2026

NYC public schools:



Tomorrow (Mon 2/23) is a full snow day — no remote learning, no logging on. Our first real snow day in seven years.

This blizzard is serious. Stay inside. Travel ban 9pm–noon tomorrow so crews can keep streets clear.

— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 22, 2026

En Nueva Jersey, Pensilvania, Rhode Island y otros estados también se activaron restricciones de viaje y estados de emergencia.

Alertas enviadas a teléfonos móviles en Nueva York advirtieron sobre condiciones peligrosas en las carreteras.

Más de 3,500 vuelos cancelados en Estados Unidos

El impacto se extendió al transporte aéreo: más de 3,500 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos hasta la tarde del domingo, según el portal FlightAware, con miles de retrasos adicionales.

Los aeropuertos del área de Nueva York y Boston registraron interrupciones generalizadas.

Aerolíneas suspendieron operaciones antes de la llegada del pico de la tormenta y empresas como DoorDash anunciaron la paralización temporal de entregas nocturnas en la ciudad.

También fueron cancelados espectáculos de Broadway y se anunciaron cierres de sitios emblemáticos como el Cementerio Nacional de Arlington, en Washington.

Los meteorólogos anticipan que las nevadas más intensas ocurran durante la noche del domingo al lunes, con tasas de hasta cinco centímetros por hora en algunas zonas.

Las ráfagas podrían generar condiciones de visibilidad nula y provocar caída de árboles y cortes prolongados de electricidad, especialmente en el sureste del corredor Boston-Providence.

Las ciudades aceleraron preparativos para la limpieza de nieve. En Nueva York se movilizaron equipos adicionales y se contrató personal para retirar acumulaciones desde las primeras horas del temporal.

Trabajadores sociales recorrieron calles para trasladar a personas sin hogar a refugios y centros de calentamiento.

En Long Island, compañías de remoción de nieve anticipan días continuos de trabajo para despejar centros comerciales y parques industriales. Las autoridades prevén que la tormenta comience a perder intensidad el lunes por la tarde, aunque el impacto en transporte y servicios podría extenderse varios días.

