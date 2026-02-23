Zohran Mamdani anuncia regreso de multas por no hacer compost en Nueva York

En su primer día en el cargo, la administración del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, inició a multar a los neoyorquinos discretamente por no separar sus residuos orgánicos para la recolección de compost.

Las multas que empiezan en $25 dólares fueron suspendidas por su predecesor, Eric Adams, el año pasado, tan solo unas semanas después de que entró en vigencia. Los datos del Departamento de Saneamiento muestran que la participación en el programa de compostaje de la Gran Manzana disminuyó luego de que Adams suspendiera las multas para edificios pequeños.

Por lo general, los neoyorquinos todavía no compostan en grandes cantidades, y más del 90% de los residuos orgánicos aún terminan en los grandes vertederos de basura.

Joshua Goodman, vocero del Departamento de Saneamiento, aseguró que los inspectores habían emitido 425 citaciones por incumplimiento del compostaje desde que Mamdani asumió la alcaldía, y que muy pocas se aplicaron en medio de la tormenta de nieve. Inside Climate News fue el primero en informar sobre la reanudación de las multas.

Los ciudadanos de Nueva York quieren compostar. Si su edificio no lo hace, puede llamar al 311 para que puedan asesorarlos sobre cómo cumplir con las normas de la alcaldía, expresó Goodman.

Las autoridades de saneamiento pueden inspeccionar la basura para detectar residuos orgánicos que debieron separarse. Las multas pueden llegar a los $200 dólares para los reincidentes. Los dueños de edificios, tanto pequeños como grandes, pueden ser multados por no participar.

El lanzamiento del programa de recolección de compost de la ciudad se completó en 2024. Los contenedores marrones representaron un logro político emblemático para la alcaldía de Adams, que lanzó también una “guerra contra las ratas” para limpiar las calles y las aceras.

La decisión del exalcalde de suspender multas por compostaje para edificios de 30 unidades o menos en la primavera de 2025 se produjo mientras estaba buscando la reelección. Su administración dijo que las multas volverían a entrar en vigencia en 2026, informó Gothamist.

El cumplimiento de las normas de compostaje es realmente bajo, aunque algunos distritos tienen peores resultados que otros. En enero, los trabajadores de saneamiento recuperaron 2,484 toneladas de compost de los residentes de Queens.

Los residentes de Brooklyn compostaron 2,108 toneladas y los de Manhattan, 1,176 toneladas. Los residentes de El Bronx compostaron tan solo 730 toneladas, apenas un poco más que los habitantes de Staten Island, que aportaron 648 toneladas.

El mes pasado, el 94% de los residuos orgánicos en los cinco distritos se depositó en vertederos; solo el 6% se compostó, de acuerdo con los datos municipales. En las semanas posteriores a la corta entrada en vigor de las multas por compostaje la primavera pasada, se compostó el 10% de los residuos orgánicos. Los funcionarios de saneamiento destacaron que el compostaje bajó en enero, en parte debido a que las autoridades dedicaron personal a la tormenta de nieve, lo que causó un retraso importante en la recolección.

El director de medio ambiente de la ciudad de Nueva York en el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, Eric Goldstein, expresó que el bajo ritmo de producción de compostaje es evidencia de la necesidad de una difusión sostenida del programa y sus políticas de aplicación.

“Detener y reiniciar estos programas que requieren la participación pública nunca es una estrategia exitosa porque se envían mensajes contradictorios”, señaló.

Goldstein apuntó que Mamdani tiene la oportunidad de ahorrarle dinero a la ciudad si sigue con el programa de compostaje.

“Gastamos casi $500 millones de dólares al año exportando nuestra basura a vertederos e incineradores”, indicó.

“Así que, si podemos aprovechar incluso el 50% de ese tercio y convertirlo en compost útil, además de los beneficios ambientales, estaremos ahorrando dinero a los contribuyentes municipales”, dijo.

