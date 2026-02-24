Aumento del impuesto a la propiedad en NYC podría elevar también las facturas de luz y gas

El plan del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de aumentar el impuesto a la propiedad en 9,5% podría traducirse en un alza adicional en las facturas de electricidad y gas para los residentes, según reportó The New York Post.

La propuesta, incluida en su plan presupuestario preliminar de $127,000 millones de dólares, elevaría la tasa general del impuesto predial de 12.83% a 13.45%.

Aunque la medida busca cubrir un déficit multimillonario, expertos citados por el diario advierten que las empresas de servicios públicos podrían trasladar ese incremento a los usuarios.

“No le están cobrando impuestos a Con Edison. Le están cobrando impuestos a los clientes”, afirmó al medio John Howard, expresidente y miembro de la Comisión de Servicio Público del estado (PSC), organismo regulador del sector energético.

Según Howard, el impuesto predial aplicado a las compañías de servicios en la ciudad es “desorbitadamente alto” y termina reflejándose en las facturas.

Un portavoz de la PSC confirmó al Post que los impuestos a la propiedad que pagan Con Edison y National Grid son asumidos por los clientes a través de las tarifas.

De acuerdo con un informe del regulador publicado el otoño pasado, los impuestos que enfrentan estas empresas en Nueva York, principalmente el predial, son entre tres y cuatro veces superiores al promedio nacional de 8%.

Actualmente, los impuestos y tarifas representan cerca del 30% de los cargos de entrega en las facturas de Con Edison, equivalentes a más de $3,000 millones de dólares al año, indicó un portavoz de la compañía al Post.

En el caso de National Grid, esos conceptos suponen alrededor del 25% de la factura mensual. Esta última señaló que no ha visto una propuesta oficial sobre el aumento.

El mes pasado, la PSC aprobó un plan trienal que autoriza a Con Edison a subir las tarifas eléctricas en 10.4% y las de gas en 15.8% durante los próximos tres años, indicó el medio neoyorquino. Además, se prevé que el contribuyente promedio de la ciudad pague unos US$600 adicionales al año para 2028, independientemente del nuevo ajuste fiscal.

El proyecto presupuestario no especifica si las empresas de servicios públicos quedarían excluidas del aumento del impuesto a la propiedad.

Mamdani ha señalado que el incremento es una alternativa si no prosperan sus gestiones ante la gobernadora Kathy Hochul y la Legislatura estatal para elevar el impuesto sobre la renta a los millonarios y la tasa corporativa.

Hochul expresó su rechazo a nuevas subidas de impuestos este año, mientras que varios miembros del Concejo Municipal, incluida su presidenta Julie Menin, calificaron la propuesta como inviable.

