Líderes demócratas de Nueva York se distancian de la idea del alcalde Mamdani de aumentar impuestos a la propiedad y a los más ricos

El alcalde Zohran Mamdani presentó este martes las ideas preliminares para su primer presupuesto de inversiones y gastos de la Ciudad de Nueva York, correspondiente al año 2017. De antemano, planteó la posibilidad de aumentar los impuestos a la propiedad en la Gran Manzana o recurrir a las reservas de las arcas municipales, para cerrar un déficit presupuestario de cerca $7 mil millones, si la gobernadora Kathy Hochul no accede a aumentar los impuestos a las personas más adineradas y a las grandes corporaciones.

Ambos caminos, como gravar a los más ricos o a los propietarios de viviendas, no cuenta con el respaldo ni de la gobernadora, ni del liderazgo del Concejo Municipal. Para ambas vías se requieren nuevas legislaciones estatales y ordenanzas municipales.

Tampoco la idea convence al contralor municipal, ni a varios concejales demócratas que ya se distanciaron de esa posibilidad al argumentar que tendría un impacto económico terrible tanto en la clase media como la clase trabajadora.

En la reducida bancada republicana del Concejo, pero también en los demócratas más moderados, se expresan temores que se repita la tendencia de California, que ante una secuencia de ajustes impositivos, familias adineradas y grandes corporaciones generadoras de empleo y riqueza, se movilicen a Florida.

Ante los primeros bocetos de las ideas presupuestarias de Mamdani, ya los líderes del Concejo se oponen a la posibilidad de un aumento de los impuestos a la propiedad, al argumentar que terminará castigando a la clase media y a los pobres. (Foto: Ed Reed/Mayoral Photography Office)

$127 mil millones

Este presupuesto esbozado por Mamdani, alcanzaría la astronómica cifra de $127 mil millones, es decir $11 mil millones más respecto al año anterior, lo cual también requerirá que la Ciudad use fondos de emergencias de $10 mil millones.

Entre los aspectos que refuerza financieramente la agenda de inversiones del alcalde para este próximo ciclo, se encuentran los cupones de viviendas para familias vulnerables a quedar en la calle, apoyo legal a los inmigrantes y el cuidado infantil universal.

“Hay dos caminos para cerrar la brecha presupuestaria que heredamos. El primero es el más sostenible y justo: aumentar los impuestos a los más ricos y a las corporaciones, y acabar con el drenaje corrigiendo el desequilibrio entre lo que la Ciudad proporciona al Estado y lo que recibimos a cambio”, demandó el mandatario municipal.

La solución preferida subrayada por el líder municipal demócrata, sería aumentar los impuestos a la renta personal de los neoyorquinos que ganan más de un millón de dólares al año y ajustar los taxes a las corporaciones más rentables, mientras se replantea la relación fiscal de la Ciudad con el estado, que desde hace mucho tiempo, a su criterio, está desequilibrada.

El alcalde ha argumentado que otras partes del estado se benefician de los ingresos fiscales de la Ciudad y de las inmensas utilidades fiscales que deja de Wall Street, por la cual exige que las arcas de la Gran Manzana deberían recibir un reembolso mayor.

Un posible aumento del 9.5% en el impuesto a quienes son propietarios de una propiedad en la ciudad (property taxes) podría afectar a más de tres millones de unidades residenciales y a más de 100,000 edificios comerciales.

“Un aumento en el impuesto predial equivale a un aumento en los niveles de toda la renta residencial”, reaccionó Kenny Burgos, director ejecutivo de la Asociación de Apartamentos de Nueva York, un grupo de propietarios con renta estabilizada.

“No queremos medidas drásticas”

El mes pasado, el mandatario denunció que había recibido un hueco presupuestario de $12,000, de parte del exalcalde Eric Adams, a quien acusa de haber causado una crisis por su “irresponsabilidad” en la forma cómo había estructurado el presupuesto 2026.

Ahora semanas después en su presentación, habla de un déficit de $7,000 millones.

El equipo del alcalde había estimado un déficit mayor hace apenas tres semanas, antes de que se contabilizara los históricos ingresos extras, provenientes de las bonificaciones de Wall Street, que fueron un 24% superiores a los del año fiscal anterior.

“No queremos tener que recurrir a medidas tan drásticas para equilibrar nuestro presupuesto. Pero, al no tener otra opción, nos veremos obligados a hacerlo. Los neoyorquinos no deberían pagar las cuentas de la pésima gestión presupuestaria del exalcalde”, acotó Mamdani.

La líder del Concejo, Julie Menin indica que aumentos de impuestos a la propiedad no deberían considerarse en “lo absoluto”. (Foto: Emil Cohen/NYC Council Media Unit)

Sin el “voto” del Concejo

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, en un comunicado divulgado por medios locales aclaró que no dará carta blanca a aumentos de impuestos para los neoyorquinos propietarios de sus viviendas.

“Tenemos que identificar ahorros en el presupuesto. En un momento en que los neoyorquinos ya lidian con una crisis de asequibilidad, recurrir a reservas para imprevistos y proponer aumentos significativos del impuestos a la propiedad no debería considerarse en absoluto”, aseveró.

El riesgo latente de acuerdo con algunos legisladores demócratas consultados, es que podríamos estar al frente de un combustible que encienda la mecha a más inflación y al aumento de la renta comercial y residencial.

Legisladores locales ya consideran que existen áreas adicionales de ahorro e ingresos que merecen un análisis minucioso antes de aumentar la carga sobre los pequeños propietarios y los pequeños negocios del vecindario, lo que podría agravar la crisis de asequibilidad.

El Concejo publicará sus propias proyecciones antes de las audiencias presupuestarias preliminares y realizará una revisión exhaustiva de las proyecciones financieras del alcalde.

“Nuestro objetivo es lograr un presupuesto equilibrado que proteja los servicios esenciales, aborde la crisis de asequibilidad y refleje la responsabilidad fiscal compartida”, reforzó la líder legislativa.

$1,500 millones adicionales

Asimismo, la gobernadora Kathy Hochul, ha expuesto que no simpatiza para nada con la iniciativa de Mamdani de “imponer impuestos a los ricos”, porque fiscalmente no lo considera necesario. También afirmó que no respaldaría un aumento del impuesto a la propiedad.

Esta controversia coincide con el anuncio de este martes, según el cual la gobernadora asignará $1,500 millones adicionales en gastos operativos durante dos años para contribuir a abordar los desafíos fiscales de la ciudad de Nueva York.

Estos fondos adicionales incluyen $510 millones en fondos recurrentes destinados a cubrir costos que se habían transferido del estado a la ciudad de Nueva York durante administraciones anteriores, incluyendo aproximadamente $300 millones para programas juveniles, la restauración de $150 millones en ingresos por impuestos sobre las ventas que de otro modo habrían sido retenidos por el estado y $60 millones para salud pública.

Los $500 millones restantes se destinarán a prioridades compartidas que se determinarán en conversaciones posteriores.

“Una ciudad de Nueva York fuerte significa un estado de Nueva York más fuerte. Esta inversión protege los servicios y estabiliza la situación financiera de la ciudad”, declaró la gobernadora.

Contralor: consecuencias nefastas

Por su parte, el contralor municipal Mark Levine, calificó las ideas presupuestarias de Mamdani como “honestas y transparentes”, porque pone fin a la práctica tradicional de subestimar gastos de rápido crecimiento.

El garante de las finanzas de la Gran Manzana reiteró que se registra actualmente una mayor presión fiscal desde la Gran Recesión, a pesar de “una economía sólida y unos ingresos récord de Wall Street”.

“Las medidas propuestas para lograr un equilibrio fiscal, podrían no ser suficientes y la presunción de que la expansión de programas como los cupones de vivienda de CityFHEPS se detendrá. Pero depender de un aumento del impuesto predial y una reducción significativa de las reservas, para cerrar nuestra brecha tendría consecuencias nefastas. Nuestro sistema de impuestos es ya profundamente injusto e inconsistente. Y un aumento generalizado sería regresivo”, subrayó el contralor.

Levine prepara un informe para las próximas semanas para ofrecer sus puntos de vista sobre cómo maniobrar este déficit.

DSA: exigimos impuestos a los ricos

Asimismo, el movimiento Socialistas Demócratas de América (NYC-DSA), base fundamental de apoyo político del alcalde neoyorquino, advierten que este primer boceto del plan de gastos e inversiones dejará claro que la gobernadora Hochul y el Concejo Municipal tienen dos opciones: “gravar a los ricos para que Nueva York sea asequible o declarar la guerra a la agenda de asequibilidad para proteger las cuentas bancarias de la clase multimillonaria de Epstein”.

Este grupo añade en un comunicado que en un momento en que los más ricos disfrutan de exenciones fiscales históricas, “la gobernadora Hochul está estrangulando la agenda de asequibilidad para beneficiar a sus donantes millonarios”.

“Todo el plan es absurdo”

Entre la cadena de reacciones también figuró, Joseph Hernandez, candidato republicano a la contraloría del Estado de Nueva York, quien interpretó que la propuesta de aumentar el gasto de la ciudad de Nueva York en aproximadamente $11 mil millones en un solo año “es absurda”.

“Los impuestos prediales no se limitan a los propietarios. Se trasladan a los inquilinos, son absorbidos por las pequeñas empresas y se reflejan en precios más altos en toda la ciudad. En medio de una crisis de asequibilidad, un aumento de casi el 10% en los impuestos prediales dificultará que los neoyorquinos trabajadores se queden y prosperen aquí”, calculó.

También criticó la presión para aumentar los impuestos sobre la renta y corporativos, argumentando que el aumento repetido del costo de vida y de los negocios en Nueva York corre el riesgo de debilitar la base económica de la ciudad.

Hernández advirtió además que reducir las reservas mientras se expanden los gastos recurrentes, reduce la protección financiera de la Ciudad y la deja más expuesta durante las recesiones económicas.

Propuestas de la agenda Mamdani 2027: