Clima gélido provoca problemas de energía a cientos de personas en Brooklyn

Los problemas del servicio eléctrico empezaron el viernes en la noche para los residentes de Boreum Hill y el vecino Park Slope, dejando a cientos de clientes lidiando con luces parpadeantes, cortes parciales y rutinas interrumpidas el fin de semana.

“Comenzamos a tener parpadeos el viernes por la noche”, señaló Tosca DiMatteo, residente de Boreum Hill.

Las condiciones empeoraron rápidamente en su apartamento cerca de St. Marks Place. DiMatteo no estaba sola. Varios residentes del área reportaron problemas de electricidad parecidos, incluyendo electrodomésticos que se apagaban repentinamente.

“Estábamos intentando hacer funcionar el horno y, de repente, el ventilador se apagó”, indicó Travis Crawford, que también vive cerca.

Según Con Edison, para las 10:00 de la noche del viernes cerca de 480 clientes sufrían interrupciones del servicio. Para el mediodía del domingo, esa cantidad había subido a unos 1,100 clientes en diferentes zonas de Brooklyn.

Asimismo, se enviaron cuadrillas de Con Edison, pero la compañía de servicios públicos aseguró que las reparaciones se ha dificultado debido a la acumulación de nieve que cubre muchos pozos de registro. Las autoridades alertaron que la sal de la carretera, mezclada con la nieve derretida puede filtrarse bajo tierra y dañar los equipos eléctricos.

En el apartamento de DiMatteo las condiciones eran inestables. Las luces de la cocina estaban apagadas, mientras que en otras habitaciones la electricidad era intermitente. No obstante, todavía tenía calefacción, agua caliente y un refrigerador en funcionamiento, informó ABC 7 NY.

“Solo tenemos que planificar con antelación”, apuntó DiMatteo. “Tenemos una estufa de gas, así que podemos encenderla y cocinar huevos o algo así”.

Para estabilizar el servicio eléctrico, Con Edison instaló generadores móviles. Sin embargo, para algunas familias, los cortes han agregado estrés en una época que ya es ajetreada.

En este sentido, para Jane Reisman, quien se encuentra de visita desde Seattle para ayudar a su hijo, su nuera y su nuevo nieto, dice que la perdida de energía ha sido particularmente cuesta arriba.

“Mi nuera tiene mucha leche materna en el congelador”, manifestó Reisman. “Es difícil para ellos. El bebé empieza la guardería el lunes, están intentando organizar todo, y esto les causa mucho estrés”.

Con Edison asegura que los equipos permanecerán en la zona mientras sea necesario restablecer el servicio. Para los residentes que necesiten zonas de calentamiento o asistencia, la escuela pública 133 en la Cuarta Avenida está abierta como centro de contención.

Sigue leyendo:

• Calefacción y agua caliente en Nueva York: qué exige la ley y cómo denunciar incumplimientos en invierno

• Cómo generar calor en casa sin electricidad

• ¿Por qué nunca debes usar la nieve como congelador?