Newsom acusa a Trump de provocar tiroteo en Minnesota y exige la renuncia de Kristi Noem

El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de provocar deliberadamente un tiroteo en Minnesota con el objetivo de crear las condiciones para invocar la Ley de Insurrección, y reclamó las renuncias de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y de Greg Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza.

En un mensaje publicado en la red social X, Newsom sostuvo que las protestas masivas registradas el viernes en Minnesota no ofrecieron el pretexto que, a su juicio, buscaba la Casa Blanca.

“Ayer, cientos de miles de personas llenaron las calles de Minnesota, marchando bajo temperaturas bajo cero en una protesta pacífica. No fue la excusa para invocar la Ley de Insurrección que el presidente quería. Así que hoy, Trump provocó un tiroteo”, escribió.

Y añadió: “El presidente debe poner fin a su violenta ocupación de Minnesota. ¡Ya!”.

No new funding.



Kristi Noem must RESIGN.



Greg Bovino must be FIRED.



Suspend the LAWLESS mass deportation raids nationwide NOW — ICE is no longer just deporting dangerous criminals.



Send the border patrol back to the border.



End the militarization of ICE + the sick racial… — Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 25, 2026

En una segunda publicación, el gobernador apuntó hacia la titular del Departamento de Seguridad Nacional: “Kristi Noem debe renunciar”.

KRISTI NOEM MUST RESIGN. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 24, 2026

Las declaraciones del gobernador de California se produjeron tras la muerte de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años que falleció el sábado por disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza durante un operativo federal en Minneapolis.

El caso ha intensificado la tensión política y social en la ciudad, donde desde hace semanas se desarrollan protestas contra las redadas masivas de inmigración ordenadas por la administración Trump, según información publicada por The Associated Press.

Gavin Newsom: “Suspendan las redadas ilegales”

Gavin Newsom, en otra publicación, expresó: “No a nuevos fondos. Kristi Noem debe renunciar. Greg Bovino debe ser despedido. Suspendan ya las redadas de deportación masiva ilegal en todo el país. El ICE ya no se limita a deportar a criminales peligrosos. Envíen la patrulla fronteriza de vuelta a la frontera. Pongan fin a la militarización del ICE y a la perversa discriminación racial”.

“Pongan fin a los perversos incentivos monetarios que sirven como recompensa para perpetrar la cruel agenda de Trump. Exijan verificaciones de antecedentes exhaustivas y reales para todos, y más de dos años de capacitación antes de siquiera poner un pie en el campo. Investiguen y procesen a cada agente federal que esté infringiendo la ley”, añadió.

No new funding.



Kristi Noem must RESIGN.



Greg Bovino must be FIRED.



Suspend the LAWLESS mass deportation raids nationwide NOW — ICE is no longer just deporting dangerous criminals.



Send the border patrol back to the border.



End the militarization of ICE + the sick racial… — Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 25, 2026

El DHS afirmó que Alex Pretti se acercó a los agentes con una pistola semiautomática y que el disparo lo hizo el uniformado en defensa propia. Sin embargo, videos grabados por transeúntes y difundidos tras el suceso muestran a Pretti con un teléfono en la mano, sin que se observe un arma de forma visible.

La familia confirmó que poseía una pistola y tenía permiso para portarla de manera oculta en Minnesota, aunque aseguró que nunca lo habían visto llevarla consigo, de acuerdo con AP.

Gavin Newsom vinculó el operativo y el desenlace mortal con una presunta estrategia del presidente para escalar el conflicto. Sus acusaciones contrastan con el mensaje transmitido por el vicepresidente J.D. Vance, quien visitó Minneapolis en días pasados y aseguró que la intención del gobierno era “bajar la temperatura”.

Aunque Trump ha amenazado con recurrir a la Ley de Insurrección, Vance afirmó que la administración no contempla esa medida “en este momento”, según AP.

La muerte de Alex Pretti es el segundo caso fatal en poco más de dos semanas durante operativos federales en Minneapolis. El 7 de enero, agentes del ICE mataron a tiros a Renee Good, de 37 años, durante otra intervención.

Las autoridades locales y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, han exigido a Washington que ponga fin a las operaciones en la ciudad.

Sigue leyendo:

• Trump arremete contra Tim Walz y Jacob Frey: “Están incitando a la insurrección”

• Quién era Alex Pretti, el enfermero muerto tras disparo de agentes federales en Minneapolis

• Hombre que agentes migratorios mataron a tiros en Minneapolis tenía 37 años y permiso de armas