Cómo hacer compost en casa, evitar multas y aprovechar sus beneficios

El compost se obtiene de una técnica llamada compostaje, el cual transforma distintos residuos orgánicos en un material nutritivo para el suelo. El proceso natural consiste en descomponer controladamente los restos de comida (desperdicios), hojas secas y otros materiales biodegradables. También puede considerarse un hábito casero.

Este método ahora es importante para los neoyorquinos, ya que la administración del alcalde Zohran Mamdani reanudó las multas para quienes no separen de la basura sus residuos orgánicos para la recolección de compost.

Durante la descomposición, los microorganismos utilizan oxígeno, agua, carbono y nitrógeno para convertirlos en compost, que es el producto final: un abono orgánico que mejora la calidad de la tierra, favorece el crecimiento de las plantas y reduce la cantidad de basura que termina en vertederos.

Apunta la guía que te presentamos a continuación sobre cómo hacer compost en casa y evita las posibles multas en la ciudad de Nueva York, que empiezan en $25 dólares.

Cómo hacer compost en casa y aprovechar sus beneficios

Lo primero y principal es la recopilación de los materiales que pueden combinarse. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), estos son los ricos en nitrógeno (verdes) y ricos en carbono (marrones).

Materiales ricos en nitrógeno:

Restos de frutas y verduras

Posos de café

Cáscaras de huevo

Recortes de césped

Materiales ricos en carbono:

Hojas secas

Ramitas

Cartón sin tratamiento

Papel sin tinta ni recubrimientos

Asimismo, la agencia aclara que hay ciertos elementos que deben evitarse: carne, pescado, productos lácteos, aceites, madera tratada o desechos de mascotas. Estos materiales pueden generar malos olores, atraer animales o dificultar el proceso de descomposición.

Así debes armar el compostaje

El primer paso es elegir un lugar adecuado, preferiblemente en el patio o jardín, con buen drenaje y acceso al agua. También se puede utilizar un contenedor especial para compostaje.

Luego se debe comenzar con una capa base de materiales marrones, como hojas secas o pequeñas ramas. Esta capa facilita la circulación de aire y evita el exceso de humedad. Después se agregan capas alternas de materiales verdes y marrones, manteniendo una proporción mayor de materiales marrones.

Es importante cortar los residuos en trozos pequeños para acelerar la descomposición. Además, la pila debe mantenerse húmeda, pero no empapada, con una textura similar a una esponja húmeda.

En resumen:

Elegir un lugar adecuado y con buen acceso al agua

Utilizar un contenedor especial

Comenzar con una capa de materiales marrones

Alternar capas de materiales verdes y marrones

Cortar los residuos en trozos pequeños

Mantener la pila húmeda (no empapada)

Una pila bien cuidada puede producir compost en un período de tres a cinco meses. El resultado final será un material oscuro, con textura suelta y olor a tierra, el cual puedes aprovechar para las plantas, jardines o huertos.

Durante el compostaje, es importante cortar los residuos en trozos pequeños para acelerar la descomposición. Crédito: Okrasiuk | Shutterstock

Adoptar esta práctica en casa no solo mejora el suelo y reduce la basura, sino que también fomenta hábitos sostenibles con un impacto positivo a largo plazo.

