Corte Suprema protege al Servicio Postal de demanda de mujer que acusa racismo por retener su correo en Texas

La Corte Suprema falló el martes en contra de Lebene Konan, agente de bienes raíces de Texas, que intentaba demandar al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) alegando que su correo fue retenido por motivos raciales.

La decisión se tomó por 5 votos a favor y 4 en contra, y el juez Clarence Thomas redactó la opinión de la mayoría.

El fallo establece que la ley federal exime al USPS de demandas incluso cuando los carteros se niegan intencionalmente a entregar correspondencia. Thomas argumentó que permitir estos reclamos generaría una carga significativa para el gobierno y los tribunales, debido al volumen de interacciones postales diarias.

Konan afirmó que durante años la oficina de correos que administra sus propiedades en los suburbios de Dallas modificó la cerradura de su apartado postal y dejó de entregar correspondencia a sus inquilinos, motivado por prejuicios raciales.

Presentó más de 50 quejas administrativas, recibiendo confirmación escrita de que tenía derecho a recibir su correo. En un momento, aseguró que funcionarios locales colocaron un cartel en su buzón anunciando que no entregarían correo a sus inquilinos.

Antecedentes judiciales

Un tribunal federal de distrito en Texas desestimó inicialmente el caso, citando que la ley federal exime al USPS de responsabilidades por la “pérdida, error o transmisión negligente” del correo. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito revocó esa decisión, considerando que la exención no cubre actos intencionales. La Corte Suprema anuló este fallo, reafirmando la protección legal del USPS frente a estas demandas.

Los defensores de Konan sostienen que el caso plantea cuestiones sobre la capacidad de los ciudadanos para demandar al gobierno por daños intencionales.

La jueza Sonia Sotomayor señaló en su desacuerdo que la mayoría está llevando demasiado lejos la exención postal y debilita la ley federal que protege contra daños del gobierno.

División en la Corte y contexto

Se unieron a Thomas en la mayoría los jueces John Roberts, Samuel Alito, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Sotomayor contó con el respaldo de Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson y Neil Gorsuch.

El Departamento de Justicia explicó que la retención del correo se debía a un incumplimiento técnico de Konan sobre un directorio de inquilinos, tema que ahora será revisado por tribunales inferiores. Según registros gubernamentales, en el año fiscal 2023 el USPS entregó más de 116,000 millones de envíos a más de 166 millones de puntos de entrega.

La Corte Suprema coincidió en que aceptar la demanda de Konan podría provocar una avalancha de litigios, afectando costos operativos y legales del servicio postal, incluso cuando la falta de entrega sea intencional.

