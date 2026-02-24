FedEx y otras empresas reclaman reembolso por aranceles ya pagados tras fallo de la Corte Suprema

La empresa de mensajería FedEx presentó este lunes una demanda formal contra el gobierno de Estados Unidos para exigir el reembolso de los aranceles que pagó bajo la política comercial promovida por el presidente Donald Trump en 2025, y que la Corte Suprema anuló el viernes 21 de febrero, tras determinar que excedían las atribuciones presidenciales.

Tras conocerse el fallo, FedEx acudió ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. (Court of International Trade) para presentar la primera demanda de gran escala en busca de recuperar esos pagos. El movimiento podría abrir la puerta a una ola de reclamaciones legales de otras empresas que se consideren afectadas.

¿Qué determinó la Corte Suprema sobre los aranceles de Trump?

El máximo tribunal del país concluyó que el Ejecutivo se excedió en el uso de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA), de 1973, ya que esa norma no otorgaba autoridad suficiente para imponer aranceles de carácter general sin intervención del Congreso.

Si bien el fallo no ordenó de manera expresa la devolución automática de los aranceles cobrados, sí dejó abierta la posibilidad de que las empresas afectadas acudieran a tribunales para intentar recuperar el dinero pagado.

¿Qué hizo FedEx para recuperar el dinero pagado por aranceles?

FedEx presentó una demanda ante la Court of International Trade, en la que exige un “reembolso completo” de todos los aranceles pagados bajo la IEEPA, argumentando que esos pagos le causaron perjuicios económicos.

Hasta el momento, la compañía no ha especificado el monto total del reclamo. No obstante, en informes financieros previos reconoció que los aranceles pudieron afectar sus resultados durante 2025.

¿El gobierno está obligado a devolver el dinero recaudado por aranceles derogados?

Por ahora, no existe un mecanismo automático de devolución. El fallo de la Corte Suprema anuló la base legal de los aranceles, pero no estableció un procedimiento inmediato para reembolsar los montos ya recaudados.

Serán los tribunales inferiores —como el que analiza la demanda de FedEx— los encargados de determinar si procede la devolución y bajo qué condiciones, en un proceso que podría resolverse caso por caso.

¿Qué empresas han anunciado buscar un reembolso?

Además de FedEx, otras compañías como Costco, Revlon y organizaciones que representan a pequeñas y medianas empresas han anunciado acciones legales o procesos para intentar recuperar los aranceles pagados.

De acuerdo con estimaciones citadas por expertos legales, el monto total recaudado bajo los aranceles impuestos mediante la IEEPA en 2025 podría superar los $175,000 millones de dólares, cifra que eventualmente podría convertirse en objeto de litigio si más empresas presentan reclamaciones. Sin embargo, el resultado dependerá de cómo los tribunales interpreten el alcance del fallo.

¿Qué tribunal está manejando la demanda de reembolso de FedEx?

La demanda fue presentada ante la Court of International Trade, tribunal federal con jurisdicción especializada en disputas comerciales y arancelarias.

¿Cuánto pide FedEx como reembolso?

La empresa no ha hecho pública una cifra específica. En documentos financieros previos, reconoció que los aranceles tuvieron impacto en sus resultados, pero el monto exacto del reclamo no ha sido detallado en la demanda.

¿Todas las empresas recibirán reembolsos de manera automática?

No. El fallo no establece devoluciones automáticas. Cada empresa deberá presentar su propio caso y los tribunales determinarán si procede el reembolso con base en argumentos legales y evidencia documental.

Conclusión

La demanda presentada por FedEx marca el inicio de una nueva etapa en la disputa sobre los aranceles anulados por la Corte Suprema. Aunque el fallo invalidó la base legal utilizada para imponerlos, aún queda por definirse si los tribunales ordenarán la devolución de los montos recaudados.

Si más empresas deciden presentar reclamaciones, el litigio podría escalar y poner en juego miles de millones de dólares. El desenlace dependerá ahora de cómo los tribunales interpreten el alcance del fallo y de los argumentos que presenten tanto las compañías como el gobierno federal.

Sigue leyendo:

– ¿Podría auditarte el IRS en 2026? Los perfiles que están bajo mayor vigilancia

– Fallo del Supremo contra aranceles de Trump afecta bloqueo petrolero de EE.UU. sobre Cuba

– La mayoría de los estadounidenses desaprueba cómo Trump maneja los aranceles: encuesta