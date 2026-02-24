Entra en vigor arancel global del 15 % de Trump tras decisión del Tribunal Supremo

WASHINGTON- El nuevo arancel global del 15 % impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor este martes como alternativa temporal del republicano después de que la Corte Suprema invalidara gran parte de su esquema de gravámenes.

Trump hizo el anuncio el pasado viernes en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde criticó la “ridícula” decisión de la Corte Suprema que invalidó por seis votos contra tres los aranceles “recíprocos” y otras medidas tomadas bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, base de la política arancelaria del republicano.

Inicialmente, el mandatario anunció una tasa del 10 %, que incrementó hasta un 15 % un día después, como parte de las “poderosas alternativas” con las que dice contar tras el revés servido por la alta corte.

