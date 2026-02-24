FEMA se encuentra en estado de emergencia operativa por cierre del DHS: ¿cómo afecta la reconstrucción de Puerto Rico?

NUEVA YORK – La Administración Trump anunció una restricción en la ayuda por desastre a través de FEMA, lo que podría afectar, no solo a estados, sino a territorios como Puerto Rico que se encuentra inmerso en un proceso de reconstrucción desde el 2017 cuando fue azotado por el huracán María.

La decisión, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) responde al cierre en el que se encuentra la agencia debido al tranque entre demócratas y republicanos por el financiamiento a agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para realizar operativos y redadas.

Según el comunicado, el DHS detuvo todos los esfuerzos de respuesta de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) no relacionados con desastres para priorizar la respuesta ante desastres.

No está claro cómo específicamente la acción está afectando al archipiélago de Puerto Rico.

Sin embargo, Puerto Rico depende en gran medida de fondos federales que se tramitan a través de FEMA para poder avanzar en los trabajos de reconstrucción poshuracanes. Buena parte de ese dinero se procesa por medio del Programa de Asistencia Pública (PA) de la agencia.

Por ejemplo, tan solo para la red eléctrica, actualmente, hay más de $10,000 millones de dólares disponibles.

“FEMA ha entrado en estado de emergencia operativa y está reduciendo sus operaciones a mínimas, exclusivamente para salvar vidas. A partir de las 6 a. m. del 22 de febrero, FEMA suspenderá todas las actividades no esenciales y se centrará exclusivamente en la respuesta inmediata a desastres donde exista una amenaza activa para la vida, la salud pública o la seguridad”, detalla el parte de prensa del DHS.

Lo anterior significa que el Programa de Asistencia Pública no estará disponible para desastres en curso o ya existentes. FEMA solo realizará actividades de Asistencia Pública para desastres nuevos o recientes que requieran acción de emergencia inmediata para proteger vidas o prevenir daños catastróficos, agrega el comunicado.

Adicional, se suspendieron todos los trabajos de recuperación que no sean de emergencia, “incluyendo la formulación de proyectos, las labores de recuperación a largo plazo, la planificación y los trámites administrativos que no aborden una amenaza inminente”.

Las actividades no relacionadas con desastres también se suspendieron “para que el personal y los recursos limitados se puedan redirigir a operaciones de respuesta urgente“.

Nuevas iniciativas, programas discrecionales, proyectos piloto y el desarrollo de políticas también quedaron paralizadas hasta que se restablezca la financiación.

En los casos de viajes, despliegues y apoyo operativo solo se permitirá los que sean estrictamente necesarios para responder a desastres activos y emergencias de seguridad humana.

“Estas acciones reflejan la realidad de operar sin asignaciones presupuestarias. FEMA no puede continuar con las operaciones de recuperación normales en estas condiciones y debe priorizar únicamente sus responsabilidades más críticas, las que salvan vidas. Las operaciones de recuperación y asistencia se reanudarán por completo una vez que se restablezcan los fondos”, añadió el DHS.

El comunicado de la agencia divulgado este domingo señala que las operaciones de Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) también se están viendo afectadas.

El Departamento suspendió “los privilegios y cortesías no esenciales”, como todas las escoltas, incluidas las de los miembros del Congreso. “Estas escoltas ejercen una mayor presión sobre nuestros oficiales, quienes deben poder priorizar su crucial labor de revisión de pasajeros”, lee la entrada.

En el caso de TSA PreCheck, el sistema permanece operativo sin cambios para viajeros. Sin embargo, Seguridad Nacional anticipó que, a medida que surjan limitaciones de personal, la TSA evaluará cada caso individualmente y ajustará las operaciones según corresponda.

Tanto la TSA como la Oficina de Protección Fronteriza (CBP) están priorizando a los viajeros en aeropuertos y puertos de entrada.

Noem acusó a los demócratas de mantener la agencia cerrada desde hace más de una semana.

“Esta es la tercera vez que políticos demócratas paralizan este departamento durante el 119.º Congreso”, planteó la secretaria. “Los cierres tienen consecuencias reales, no solo para los hombres y mujeres del DHS y sus familias que se quedan sin sueldo, sino que también ponen en peligro nuestra seguridad nacional. El pueblo estadounidense depende de este departamento a diario, y estamos tomando decisiones difíciles, pero necesarias, sobre personal y recursos para mitigar el daño causado por estos políticos”, argumentó.

El informe de The Hill sobre la restricción de fondos indica que es la undécima vez desde el 2003 que FEMA suspende la financiación para proyectos de recuperación por desastres en respuesta a limitaciones presupuestarias.

De acuerdo con el reporte, la más reciente es inusual, ya que, para enero, la agencia contaba con más de $7,000 millones en el llamado Fondo de Ayuda de Desastres. Usualmente, no es hasta que el pote se reduce a $3,000 millones que FEMA se empieza a limitar el gasto.

Por otro lado, este lunes trascendió un correo en el que Karen Evans, directora de FEMA, alerta que las funciones de la agencia se verían “significativamente limitadas” en medio del “shutdown”.

En la comunicación electrónica reseñada en principio por The Washington Post, la funcionaria manifestó su preocupación por el impacto del cierre en la Oficina de Programas de Continuidad Nacional (ONCP).

La ONCP lidera la continuidad de las funciones del Gobierno en medio de emergencias a través de la prestación de servicios y capacidades de apoyo. Las labores de la oficina incluyen planificación, capacitación, evaluación y asistencia técnica, así como el suministro de equipos, sistemas e instalaciones innovadores que mitigan el impacto de las amenazas a las funciones esenciales y garantizan la capacidad de las entidades gubernamentales para alertar y advertir a la población, detalla una descripción en el sitio web de FEMA.

“El cierre limita la interacción con socios clave y dificulta los preparativos para eventos como el Mensaje sobre el Estado de la Unión de esta semana… y otros eventos nacionales, lo que aumenta el riesgo para la capacidad del país de sostener el gobierno durante emergencias”, advirtió Evans en el intercambio.

El fin de semana, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, mantuvo varias reuniones con miembros del gabinete del presidente Donald Trump, incluyendo a Noem.

Los intercambios se dieron en la coyuntura de las convenciones de los gobernadores celebradas en Washington D.C.

Un comunicado enviado por La Fortaleza indica que, en la reunión con Noem, González abordó la “necesidad de agilizar procesos y fortalecer la coordinación federal para asegurar que los fondos y proyectos lleguen con mayor rapidez a Puerto Rico, permitiendo así acelerar la ejecución de obras de reconstrucción”.

“La coordinación directa con el gobierno federal es clave para acelerar proyectos, asegurar recursos y continuar generando resultados concretos para Puerto Rico. Esta agenda de trabajo nos permite adelantar iniciativas en infraestructura, salud, energía y reconstrucción que impactan directamente el bienestar y el desarrollo de nuestra gente”, dijo la gobernadora mediante las declaraciones escritas.

Por su parte, Gabriella Boffelli, directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), catalogó la serie de reuniones como “muy productiva”.

“La agenda de reuniones liderada por nuestra gobernadora en foros de alto nivel fue una muy productiva para posicionar a Puerto Rico dentro de las prioridades federales, acelerar la ejecución de proyectos estratégicos y continuar impulsando el progreso económico, la estabilidad energética y la modernización. En PRFAA continuaremos trabajando de la mano con estas agencias, dando seguimiento a los planes de trabajo e iniciativas surgidas de estas reuniones para continuar teniendo resultados tangibles que se traduzcan en beneficios para el pueblo de Puerto Rico”, expuso Boffelli a través del mismo comunicado.

En el parte de prensa, también se menciona la participación de la gobernadora en una sesión de trabajo en la Casa Blanca junto al presidente.

La republicana además se reunió con el secretario del Departamento de Energía (DOE), Chris Wright, “donde se discutieron los proyectos en curso y futuros dirigidos a garantizar un sistema energético más confiable, resiliente y asequible para los 3.2 millones de ciudadanos americanos en la isla”.

En el comunicado no se hace referencia al cierre del DHS y al impacto en los proyectos de reconstrucción pendientes en la isla.

Cabe señalar que medios puertorriqueños reportaron que el mismo día de la reunión de la gobernadora con Noem, Andrés García Martinó, el coordinador federal alterno de Recuperación por Desastre de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), fue despedido.

Los informes preliminares apuntan a que la salida de García Martinó estaría asociada a los proyectos de reconstrucción que no han avanzado.

Sigue leyendo:

(Entrevista en video) Jennifer Granholm, exsecretaria del DOE, cuestiona cancelación de fondos federales para placas solares en Puerto Rico

(Entrevista) Director de COR3 en Puerto Rico: “Me da miedo depender de una sola entidad que es FEMA”

Entrevista: FEMA examina posibilidad de ajustar costos de inflación para adelantar proyectos de reconstrucción en Puerto Rico

