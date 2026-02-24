No puedo parar de apostar: dónde buscar ayuda en EE.UU. y qué opciones existen

Apostar dejó de ser una actividad limitada a casinos físicos. Hoy se puede jugar desde el teléfono, a cualquier hora y con solo unos clics. Para muchas personas eso no representa un problema. Pero cuando el juego empieza a afectar las finanzas, las relaciones o la salud mental, deja de ser entretenimiento y se convierte en una señal de alerta.

No es un problema aislado. En Estados Unidos, el crecimiento del mercado de apuestas deportivas en línea ha sido vertiginoso desde 2018, cuando la Corte Suprema permitió a los estados legalizarlas. Según la American Gaming Association, en 2023 los estadounidenses apostaron más de 119 mil millones de dólares en deportes, una cifra récord que duplicó los niveles de apenas dos años antes. Este salto en el volumen de apuestas coincidió con una expansión acelerada de plataformas móviles, que hoy operan legalmente en más de 30 estados.

En paralelo, organizaciones de salud mental reportan un aumento en la demanda de ayuda por problemas relacionados con el juego. La National Council on Problem Gambling estima que alrededor de 2.5 millones de adultos en el país cumplen criterios de trastorno por juego grave en un año determinado, y otros millones presentan conductas de riesgo.

Desde la expansión del juego en línea, los lugares de asistencia han informado incrementos significativos en llamadas, especialmente en estados donde las apuestas móviles crecieron con mayor rapidez.

“No puedo parar de apostar”: señales de que el juego se volvió un problema

Si sientes que no puedes parar de apostar, que intentas dejarlo y vuelves, o que ocultas cuánto dinero estás perdiendo, es momento de buscar ayuda. En Estados Unidos existen líneas confidenciales, tratamiento especializado y programas gratuitos diseñados para apoyar a quienes enfrentan problemas con el juego.

Según la National Council on Problem Gambling (NCPG), algunas señales de advertencia incluyen:

Apostar más dinero del que se puede perder.

Necesitar apostar cantidades cada vez mayores para sentir la misma emoción.

Intentar dejarlo y no poder.

Mentir sobre el tiempo o el dinero invertido en apuestas.

Pedir préstamos o usar tarjetas de crédito para seguir jugando.

Sentir ansiedad, irritabilidad o desesperación cuando no se puede apostar.

El trastorno por juego está reconocido como una adicción conductual y puede afectar el cerebro de forma similar a otras dependencias.

Aumento del juego en línea en Nueva York: cifras récord y preocupación por la ludopatía

Desde que las apuestas deportivas móviles fueron legalizadas en 2022, Nueva York se convirtió en uno de los mercados más grandes del país. Según datos oficiales de la New York State Gaming Commission, el volumen de apuestas en línea ha alcanzado cifras récord año tras año, con miles de millones de dólares apostados anualmente a través de aplicaciones móviles.

El crecimiento generó importantes ingresos fiscales para el estado, pero también encendió alertas sobre el impacto social. Organizaciones como el New York Council on Problem Gambling reportaron un aumento en las llamadas a líneas de ayuda desde la expansión del juego móvil.

Especialistas advierten que la disponibilidad 24/7, las promociones agresivas y la facilidad de apostar desde el teléfono pueden acelerar conductas compulsivas en personas vulnerables. El desafío ahora no es solo regular el mercado, sino fortalecer los programas de prevención y tratamiento para quienes desarrollan problemas con el juego.

Línea nacional gratuita y confidencial

La primera puerta de entrada es la línea nacional de ayuda 1-800-GAMBLER, respaldada por la National Problem Gambling Helpline.

Disponible las 24 horas.

Gratuita y confidencial.

Atención en español.

También ofrece chat y mensajes de texto en varios estados.

Quienes llaman pueden recibir orientación inmediata y referencias a servicios locales de tratamiento y apoyo.

Recursos federales y de salud mental

La Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) incluye el trastorno por juego dentro de sus servicios de tratamiento de salud mental y adicciones. A través de su localizador en línea se pueden encontrar clínicas, terapeutas y centros especializados cerca del domicilio.

Además, muchos estados cuentan con programas financiados por impuestos al juego que ofrecen terapia gratuita o a bajo costo para quienes sufren adicciones o descontrol antes las plataformas de apuestas digitales o el boom del “bet online” en EE.UU.

Terapia y tratamientos

El tratamiento más utilizado para el juego problemático es la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a identificar patrones de pensamiento y conductas impulsivas relacionadas con las apuestas.

En algunos casos puede combinarse con tratamiento para depresión o ansiedad y/o grupos de apoyo.

Los grupos como Gamblers Anonymous (Jugadores Anónimos) funcionan bajo un modelo similar al de Alcohólicos Anónimos y ofrecen reuniones presenciales y virtuales gratuitas.

Qué hacer si la situación es urgente

Si la persona ha perdido grandes sumas de dinero recientemente, tiene pensamientos de autolesión y/o está enfrentando una crisis emocional severa, se recomienda llamar al 988, la línea nacional de crisis y prevención del suicidio en Estados Unidos, que conecta con consejeros capacitados las 24 horas.

Cómo dar el primer paso

Reconocer que hay un problema es difícil. Muchas personas sienten vergüenza o miedo a ser juzgadas. Pero pedir ayuda no implica debilidad: es una decisión para recuperar control.

Algunas acciones iniciales pueden ayudar:

Bloquear aplicaciones de apuestas en el teléfono.

Solicitar autoexclusión en plataformas o casinos físicos.

Pedir a un familiar de confianza que supervise las finanzas temporalmente.

Buscar apoyo profesional lo antes posible.

El acceso masivo a apuestas deportivas y juegos en línea ha cambiado el panorama en Estados Unidos, y con ello también creció la necesidad de servicios de apoyo. Si no puedes parar de apostar, no estás solo y hay recursos disponibles.

