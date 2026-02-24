¿Por qué el equipo de hockey femenino rechazó invitación a la Casa Blanca para discurso de Estado de la Unión?

Este martes se llevará a cabo en la Casa Blanca el discurso del Estado de la Unión (SOTU, por sus siglas en inglés). El equipo femenino de Estados Unidos que conquistó la medalla de oro en hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina declinó la invitación.

Por medio de un comunicado publicado el pasado lunes, un día antes del evento, la delegación explicó que por problemas de agenda no podrían asistir al SOTU en la Casa Blanca.

“Debido a la disponibilidad de tiempo y a compromisos académicos y profesionales previos a los Juegos, las atletas no pudieron participar. Fue un honor para ellas ser incluidas y agradecen este reconocimiento”, indicaron.

En este sentido, el equipo de hockey femenino agradeció la invitación, la cual consideran un “reconocimiento” a su “extraordinario logro”.

El origen de la invitación se remonta a una llamada telefónica entre Donald Trump y la selección masculina de hockey, a quienes felicitó el pasado domingo por su reciente título.

Durante esa conversación, el presidente bromeó diciendo que lo “impeachmentarían” si no invitaba también al equipo femenino al discurso del Estado de la Unión.

¿Cuáles son los problemas de agenda del equipo femenino de hockey?

Tras tocar la gloria en Milán, este miércoles la National Hockey League (NHL) se reanuda con cinco partidos. Por su parte, la Professional Women’s Hockey League iniciará el jueves.

Las jugadoras no tenían previsto llegar al país sino hasta la noche del lunes y a través de un vuelo comercial con destino a Atlanta. Una realidad distinta a la del equipo masculino que llegó a Miami en un vuelo privado.

De acuerdo con la agencia de noticias ‘The Associated Press’, las jugadoras no se enteraron de la invitación hasta la noche del domingo, lo que dificultó cambiar sus planes de viaje.

Tal como lo hizo el equipo masculino, las jugadoras estadounidenses se impusieron a su similar de Canadá 2-1 en tiempo extra el pasado jueves.

El SOTU es el discurso anual que el presidente ofrece ante ambas cámaras del Congreso (Senado y Cámara de Representantes). Ahí informa sobre las decisiones económicas, políticas y de seguridad.



